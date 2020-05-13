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好市多10吋水果蛋糕「499元CP值爆表」！開箱拿湯匙挖…滿意炸：一生夢想

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▲▼好市多綜合水果蛋糕。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

▲好市多綜合水果蛋糕上鋪滿水果。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

網搜小組／鄺郁庭報導

許多人喜歡逛美式賣場好市多（Costco），不只因為服務周到，最重要的是經常挖到高CP值好物。近日不只一位網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》貼文，大推一款蛋糕，「俗擱大碗」之外，味道也讓網友直讚「好吃得令人驚艷」。看到照片後，其他人也驚呼，這蛋糕很值得實現「一生夢想的吃法」。

網友分別在社團貼文，「綜合水果蛋糕～依照這個大尺碼跟499元的價格，好吃得令人驚艷」、「綜合水果蛋糕，一粒499，樣樣水果都是偶愛吃的」，還hashtag標註「#重1900克快兩公斤欸」、「#減肥再等等」、「#甜不甜見仁見智我還好」、「#戚風蛋糕體」。網友也在留言處透露，蛋糕大小大約是10吋。

請繼續往下閱讀...

▲▼好市多綜合水果蛋糕。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

▲10吋蛋糕只要499，讓網友驚呼CP值超高。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

看看照片，只見好市多綜合水果蛋糕用的是戚風蛋糕體，2層夾層都是卡士達奶油餡，蛋糕體包上鮮奶油後，在上方分別鋪了藍莓、奇異果、草莓、橘子瓣的水果塊，看上去色彩繽紛，滿滿的水果給人一種清爽感。

▲▼好市多綜合水果蛋糕。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

▲戚風蛋糕體有3層，中間夾卡士達奶油餡。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

貼文吸引6千多讚，網友們紛紛留言熱論，「天！這也太讚了吧」、「這超棒的，希望是常態產品」、「500元就有水果蛋糕很划算耶」、「快刪圖！！不然我明天買不到」、「這價格讓我都懶得烤蛋糕了」、「不想踏進好市多都難」、「滿滿水果CP值好高」、「我們昨天也買了，有些驚人的大。吃起來其實不差，長輩也開心。」

更吸睛的是，其中一位開箱的網友還拿湯匙直接挖著蛋糕吃，讓人忍不住驚呼，「這個吃法是打算一個人吃嗎」、「可惡超想用湯匙挖」、「用湯匙挖蛋糕，是我一輩子的夢想」、「用湯匙吃好像好爽」、「這樣吃也太豪邁了」、「直接拿湯匙挖著吃就是爽啊」、「內行人，湯匙挖」、「好讚喔！也想直接用湯匙來吃，已羨慕。」

▼網友開箱直接用湯匙挖，讓其他人笑呼「是我一輩子的夢想」。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

▲▼好市多綜合水果蛋糕。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

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