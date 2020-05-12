電鍋加熱貝果…一開蓋看呆！「巨大乾香菇」映眼簾　網笑歪：大腸頭吧

▲這是貝果？真的不是滷大腸嗎 XD（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

網搜小組／鄺郁庭報導

許多民眾都很愛逛美式賣場好市多（Costco），就有幾樣熱門商品相當受歡迎，像是飽滿Q彈的貝果。一名女網友日前買了貝果回家，早上起來想加熱來吃，就放進電鍋，結果蒸好一開鍋蓋馬上笑噴。只見照片裡完全不見貝果，被一朵巨大皺香菇取代，讓其他人也笑炸，「這滷大腸齁」、「我以為看到超大乾香菇。」

這位女網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》貼出一張照片，「一早起來突然想吃貝果，沒有退冰直接蒸變這樣，後來覺得，應該要先微波退冰再蒸。」原PO還附上照片，被放進電鍋的貝果整個皺成一團，不管顏色還是形狀，讓人完全無法跟貝果聯想在一起。

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看到照片後，其他人紛紛笑炸，「這是？請客會吃的豬腳嗎」、「這滷大腸頭吧……不要騙我沒讀書」、「這滷大腸看起來好好吃」、「以為是無花果乾」、「你把他變成煙燻腦子了」、「我先生今天蒸的也是這樣，小孩看了都沒食慾了」、「大腸，滷大腸，你跑錯地方了！」

就有網友建議，用電鍋加熱時，最好不要加太多水，甚至不放水用「乾蒸」的方式即可，或是放入氣炸鍋、噴點水放烤箱都可以讓外皮變脆，吃起來更有口感，「冰凍貝果OK的啦！米杯1/4水，電鍋跳悶5分鐘，再放烤箱烤一下，皮不會太硬，很軟很好吃。」另外，也有人直接用微波爐加熱，「從冷凍庫拿出來→放在盤子→蓋上保鮮膜→微波45秒，超級完美！」