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武漢2天突「新增6例本土確診」都在同一社區…周邊7萬人全部篩檢！

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▲▼武漢,封城,新冠肺炎。（圖／路透社）

▲武漢成新冠肺炎疫情最早的風暴中心。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

5月9日、10日，武漢市突然新增新冠肺炎確診病例6例，且都是來自於東西湖區長青街三民社區，引發全社會廣泛關注。12日下午，三民社區已實施全封閉管理。官方在社區及周邊地區已開展大規模核酸檢測，檢測總人數約7萬人。

據《湖北日報》報導，三民社區隸屬於東西湖區長青街三民社區，坐落於該區吳家山核心區，片區內有製造企業、物流園區、住戶區及學校，由二三十棟6層高的樓房組成，有東西2個出入口。

12日下午3時許，在社區東出入口看到，出入口已被封閉，街道及社區工作人員正在大門值守，有住戶隔著欄桿收取快遞，秩序如常。

「自從發現首例確診患者後，我們馬上對三民社區執行了最嚴格的封控管理，住戶不允許進出，」在現場值守的東西湖區相關負責人透露，三民社區屬於老舊社區，租戶眾多，目前統計社區內共有870戶、2105人；與6例確診病人相關的密切接觸者共120多人，已全部集中隔離。

他還表示，對留在社區的住戶，該區已啟動保供措施，派送了1000餘份「愛心菜」，每戶每人免費提供了一個療程的中藥干預治療。

該負責人透露，三民社區大部分建築樓齡超過30年，部分區域衛生條件較差，本次疫情傳播就發生在一處老舊平房，目前，該區正在加強社區環境治理和重點部位的日常消殺，內外道路和周邊商鋪實行了全面消殺。

同時，東西湖區還對三民社區及周邊地區啟動了大規模的免費核酸檢測，「目前檢測人數約7萬人，檢測結果正在逐步出爐。」下午4時，附近一個核酸檢測點，近30名住戶間隔1公尺以上，有序排隊，等候檢測，另有六七名社區工作人員和志願者在現場維持秩序。

另外，東西湖區還進行了緊急部署，在全區範圍內對與三民社區相類似的老舊社區進行重點排查，集中力量對衛生狀況差、弱勢群體多、疫情曾多發的區域以及長期居家老人、外地流動人員等重點群體開展拉網式排查。

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