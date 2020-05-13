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60萬名學生不能畢旅！旅行社虧大「蒸發30億元」成犧牲品

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▲▼屏東市凌雲國小學童單車百里畢業旅行 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲受疫情影響，學生畢業旅行團均被取消。圖為屏東市凌雲國小學童單車百里畢業旅行。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎肆虐，觀光產業成為海嘯第一排，生計大受打擊，交通部觀光局祭出紓困計畫，針對旅行社提前離境的陸團、禁止出入團等損失予以補償。不過學者指出，觀光局編列的預算獨漏「畢業旅行團」，粗估旅行社損失30億元。

台北城市大學觀光系助理教授李奇嶽指出，觀光局因應疫情，禁止旅行社經營出入團業務，也編列補償方案，每團最高可補5萬元，採實報實銷，依旅行社規模大小補助團數不同，小型旅行社的上限100團，大型旅行社最高上限到500團。

請繼續往下閱讀...

李奇嶽表示，由於疫情持續延燒，教育部也公告取消7月14日前的學生校外教學的辦理，依照目前108學年我國高中以下學生總數為高中學生數64萬人、國中60萬人、國小117萬人。以此推算高中與國中小畢業生約在60萬人。以每人三天二夜團費5000元計算，等於旅行業蒸發了30億元的收入。

李奇嶽表示，同樣是政府要求停止經營出入團，教育部卻沒有提出任何補貼方案，並不公平，且學生畢業團無法延後，因為7月14日以後，學生畢業了。

▲▼觀光,觀光客,旅遊,日本,修學旅行,學生團。（圖／記者李宜秦攝）

▲日本來台修業旅行的學生團在疫情期間也無法入境。（圖／記者李宜秦攝）

李奇嶽指出，學校的畢旅活動都是按照政府採購法招標，有得標紀錄且公揭在行政院政府採購網站上，業者經過招標程序得標後便立刻要支付大筆訂金給旅館等相關下游廠商，並安排學校老師代表去行程場地探勘，派人派車接待，行政作業與人事成本非常高。

李奇嶽表示，然而活動取消，旅行社也無法向學校收取任何行政費用，因為雙方不是簽訂國內旅遊定型化契約書，若依照觀光局頒布的國內旅遊定型化契約書簽訂，這種取消行程必須支付違約金額。

李奇嶽指出，長期以來，旅行社與學校簽訂的合約，是學校依政府採購法訂出的勞務採購合約，裡面對旅行社的要求非常嚴苛，甚至有些出團前連旅費都是得標廠商要全數墊支之外，廠商還要繳納押標金。

▲▼陸客,觀光客,觀光,旅遊。（圖／記者李宜秦攝）

▲觀光局針對旅行社無法接團的損失有編列補貼經費。（圖／記者李宜秦攝）

李奇嶽表示，畢業團說取消便取消，旅行社很多都是默默承受，若向校方提出要求賠償，最後只能興訟。學校方的畢旅的費用是跟家長收取的，行程取消學校也不可能向家長收取消費，學校也沒經費去支付廠商取消行程的費用，當然旅行社就變成了犧牲品。

李奇嶽表示，相較於交通部，教育部應該要更接地氣，應該比照交通部編列預算對已經有得標紀錄並無法延期的學生畢旅團給予補償。

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