拒讓兄妹讀同所幼稚園！爸真實理由萌翻　「吃屈原的醋」網笑：一定女兒奴

▲幼稚園示意圖。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者張嘉晏／綜合報導

小朋友上幼稚園時，學校時常會在一些特殊節日帶孩子進行手作活動。不過一名老爸就不滿大兒子的幼稚園只做母親節卡片，3年來連半張父親節卡片都沒有，因此拒讓女兒再去讀那間學校。網友們看完後，紛紛表示「一定是女兒奴」、「爸爸太可愛了啦」。

「今天來幫豬隊友抱怨。」一名媽媽在臉書「爆怨公社」中表示，女兒到了要讀幼稚園的年紀，詢問老公要不要讓女兒跟大兒子讀同一間就好，對方卻立刻否決「不要！」

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「我覺得那間環境不錯啊！」原PO好奇為何老公要反對，沒想到對方的理由竟是「哥哥念了3年幼稚園，居然連一張父親節卡片都沒有！」不僅如此，先生還吃味地說，原PO倒是每年都會收到母親節卡片，就連端午節的時候學校也會帶著孩子們製作香包，「屈原是有幫我養兒子是嗎！也不想想金主是誰！」

▲爸爸不允許同樣的「錯誤」再次發生XD。（圖／取自免費圖庫pixabay）

原PO補充，兒子念的幼稚園沒有放暑假，所以不是因為8月沒上課才沒做父親節卡片的。她隨後也趕緊安撫先生，並順勢同意要找一間會做父親節卡片的幼稚園給妹妹讀。

貼文一出，許多網友們皆感同身受，「我笑了，爸爸也有他無奈的心聲」、「一定是女兒奴一個」、「拔拔可以沒有兒子做的卡片，絕對不能沒有女兒做的卡片」、「原來是在吃屈原的醋」、「爸爸太可愛了啦」、「竟然會在意這個！我家的很無感」、「正名：付清節」。

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