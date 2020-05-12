友省錢想搭捷運！她尊重：我自搭小黃　厚臉皮男「恥度大開吐一句」秒被絕交

▲原PO想叫計程車代步，但友人不願意 。（示意圖／ETtoday資料照）

記者張嘉晏／綜合報導

要說出這句話真的要很有勇氣！一名女網友12日發文，憶起當初和男性友人因為「車資」鬧翻的故事。原來對方想省錢搭捷運，她也願意尊重，決定自己叫計程車；怎料友人見狀後，竟然厚臉皮地改口想搭順風車，讓她當天就狠下心絕交。

一名女網友在臉書「爆怨公社」分享荒謬經驗，她表示自己曾經和某位男性友人一起去KTV幫朋友慶生，由於兩人都沒有車，她就提議從士林搭計程車到西門，車資再一起平分。

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不過友人卻不願意，說要搭捷運就好，原PO也不想勉強對方，決定自己攔車、各自前往KTV，「沒關係，那你自己過去，我自己搭計程車。」

▲友人覺得搭捷運就好。（示意圖／ETtoday資料照）

怎料，對方見狀後竟突然改口「妳要全付的話順路載我一程」，讓原PO超傻眼，直呼就算沒車，也不要連自尊都沒有，更透露不想再跟這種愛貪便宜的人繼續來往，「當天已絕交」。

網友們看完也都傻眼了，直呼居然有這種臉皮這麼厚的人，「真敢說的人」、「該不會KTV唱一半就默默走了吧」、「還真的很不要臉」、「恥度蠻高的」、「這句話好經典」、「價值觀不同我能接受，喜歡佔人便宜的我就無法接受了」、「沒錢還想跟人家出去嗨」、「結果妳最後有給他搭便車嗎」。

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