無業姐弟戀夫妻臉書賣口罩詐騙　2個月撈10萬40人受害

記者張君豪／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情全球盛行，民眾防疫意識隨之增強，刑事局日前接獲檢舉有不肖人士亦利用民眾搶購口罩行為伺機行騙，刑事局偵九大隊日前發現有歹徒利用臉書平台張貼販賣口罩訊息，短短不到2個月時間內即有許多民眾匯款遭詐；警方4月29日持搜索票、拘票逮捕現住台北市的廖姓夫妻檔，並起獲贓款約10萬元新台幣，訊後依詐欺罪嫌移送。

▲廖姓男子涉臉書販售口罩詐騙吸金遭警方逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

▲廖姓男子涉臉書販售口罩詐騙吸金遭警方逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

警方調查，廖姓夫妻檔透過臉書賣場、社團刊登販售醫療口罩廣告：「預購被棄單、60個一盒350元」兩人以每盒醫療口罩350～400元販售，但不少民眾匯款後並未收到口罩，刑事局獲報後與台北市警少年警察隊共組專案小組偵辦。

警方透過網路調閱臉書帳號上網來源、ATM提領贓款影像後，鎖定家住台北市的廖姓夫妻檔涉有重嫌，4月29日持搜索票、拘票前往他們住家展開搜索，查出約有40位網友遭到他們買空賣空詐騙、財損總金額高達新台幣10萬元，「很誇張、他們手頭上根本沒有任何口罩」，詢後依詐欺罪嫌先行解送廖嫌至台北地檢署偵辦。

據瞭解，廖姓夫妻檔長期無業，廖男（28歲、詐欺前科）去年底就曾透過臉書販售演唱會票卷吸金，他與大他6歲的老婆謝姓女子去年底甫做人成功，但一家三口全靠長輩接濟度日，連住處都是登記在長輩名下的公寓頂樓加蓋戶；廖男平日都靠網路詐騙買空賣空度日，落網後遭檢察官聲押禁見，法官裁定3萬元交保候傳，謝女則因借手機給老公上網刊登詐騙廣告，也遭檢警列為詐欺共犯調查。

警方呼籲民眾防疫期間也要慎防詐騙，有防疫相關疑問可撥打1922防疫專線，若遇疑似詐騙情事，則可撥打165反詐騙諮詢專線詢問；再次呼籲防疫期間無論是哄抬、囤積防疫物資或是利用疫情詐騙都會遭檢警鎖定，希望民眾切勿以身試法。

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