黃蜂颱風「5天大轉彎」　甩尾通過台灣東部海域！海警機率揭曉

▲黃蜂颱風潛勢路徑圖。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導

輕度颱風黃蜂形成，目前位置在北緯11.5度，東經129.1度，預計在14日登陸菲律賓。至於對台灣的影響，中央氣象局預報員陳伊秀表示，要等黃蜂颱風通過菲律賓後的狀況、高壓南下的時間而定，以目前資料來看，發佈海警的機率不高。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」撰稿指出，今(13)日至下週(17)日暖氣團影響，各地恢復為晴朗炎熱的天氣，午後山區有局部短暫陣雨或雷雨的機率，部分平地偶受影響。今日氣溫：北部20至33度、中部21至35度、南部22至36度、東部21至34度。

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▲衛星雲圖。



最新模式模擬顯示，下週一(18日)台灣附近西南風漸增強，水氣增多，不穩定度提高，局部陣雨或雷雨的機率逐漸提高。下週二(19日)起梅雨季第2道鋒面影響；移速緩慢、且呈現南北徘徊的特性，期間並伴隨較強「西南氣流」，有帶來大量降水的潛勢，為梅雨季以來最強一波；應密切注意其後續的演變。

根據最新模擬結果顯示，黃蜂颱風未來在呂宋島附近向北迴轉，「潛勢預測圖」路徑以東的「不確定範圍」及系集模式中較偏東的模擬路徑，距離台灣較遠、威脅小。

「潛勢預測圖」路徑以西的「不確定範圍」及系集模式中較偏西的模擬路徑，距離台灣較近；但是否就會因此構成較大威脅？其實不一定！因「黃蜂」受到呂宋島破壞後，「強度」減弱的程度，及其「結構」變化，皆是決定影響大小的關鍵。但對模式而言，這3者(颱風路徑、強度及結構)4、5天後的模擬，都存在很大的「不確定性」，故應持續觀察更新的資料，還不宜遽下結論。