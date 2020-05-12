醫護人員免費搭！Uber捐2200萬乘車金　每人最高能折抵1100元

▲Uber 與多元化計程車隊供10萬趟免費行程向防疫醫護國家隊致敬。（圖／Uber提供）

記者賴文萱／台北報導

為回饋晝夜守護全民健康的醫護國家隊，Uber台灣今（12）日宣布和多元化計程車隊合作夥伴提供10萬趟免費「菁英優步」，金額高達2200萬元，提供給醫護人員乘車專屬優惠，每人最多可享5趟行程折抵，最高1100元。

Uber「向醫護致敬計畫」與台北市政府和新北市政府合作，提供新北市17家急救責任醫院及29區衛生所的醫護、醫事人員，以及台北市聯合醫院8個分院、北市 COVID-19 集中檢疫所等醫護人員專屬乘車優惠。

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Uber表示，每人最多可享5趟行程優惠折抵（每趟折抵上限NT$220），優惠使用期間為即日起至6月30日為止。除了前述合作機構，防疫政府機構和醫療單位也可以透過「向醫護致敬計畫」活動網頁了解相關細節和申請免費行程優惠。

▲醫護專屬免費「菁英優步」行程，每人最高1100元乘車金優惠。（圖／Uber提供）

疫情期間，Uber和合作夥伴們雖竭盡所能提供有需要的民眾交通移動服務，Uber始終以平台用戶以及使用平台技術接案的多元化計程車和租賃車職業駕駛們的安全為優先考量。

Uber強調，有遵循衛生當局的防疫措施指引，嚴格落實全程戴口罩、行程間加強車輛清潔消毒作業、勤洗手或使用手部制菌液，以及落實自主性健康管理，所有的措施都代表一份責任心，希望能確保駕駛自身與乘客的健康。而 Uber 也配合主管機關疫調的需求，即時提供必要的行程資訊。

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