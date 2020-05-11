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阿嬌因金錢觀悔婚？　諮商師用四個用錢問題測出你的戀愛個性

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▲阿嬌跟賴弘國結婚前就後悔了。（圖／翻攝自微博／鍾欣潼）

▲阿嬌(右)與賴弘國(左)離婚。（圖／翻攝自微博／鍾欣潼）

文／林萃芬

港星「阿嬌」鍾欣潼與在台灣有「醫界王陽明」之稱的醫師賴弘國驚爆離婚。賴弘國曾在節目中坦言與阿嬌結婚時面臨非常大的經濟壓力，沒想到結婚能結到快破產。阿嬌也曾透露，自己喜歡的包包品牌價格比較貴，以往購買時不怎麼看價格，但婚後，會顧慮到另一半的感受，稍微克制自己購買的慾望。諮商心理師林萃芬在其新書《從習慣洞察人心》提到，從一個人的用錢習慣是量入為出的理性型？還是入不敷出的月光族？還是一毛不拔的鐵公雞？亦是對自己大方對別人小氣的類型？都可以有效預測未來跟他過生活的幸福指數。

林萃芬說，有個朋友跟我說過他的人生名言：「錢在哪裡心在哪裡。」真的很有道理，光看一個人習慣把錢花在哪裡，就能看出他的價值觀，還有他會如何求生存以及過好生活的方式。譬如說，有人買衣服只為了遮蔽身體的功能，也有人強調要保暖、涼爽的質料，也有人注重美觀個性，也有人要彰顯身份地位，不同的心理需求花費的金錢自然也不同。金錢不僅能滿足我們的物質需求，更能滿足心理需求，甚至成為操控別人的工具。

心理學家馬斯洛(Maslow)認為，我們每個人行為的動機，都是源自於個人的需求，如果基本的生活需求、被愛的需求得到滿足，我們就會進而追求成長需求的滿足，勇於自我實現，達成理想願望。從金錢使用的習慣，一方面可以清楚了解我們重視哪個心理需求的滿足，另一方面也可以發現心理匱乏的所在，花費越多金錢購買的東西，往往是我們覺得越不滿足的地方。

▲▼心理諮商師林萃芬新書《從習慣洞察人心》。（圖／時報出版提供）

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▲心理諮商師林萃芬提出，光看一個人習慣把錢花在哪裡，就能看出他的價值觀，還有他會如何求生存以及過好生活的方式。（圖／時報出版提供，如下同）

● 生理需求

我們每個人都需要食物、性、睡眠等生理需求的滿足，倘若需求得不到滿足，我們就會花錢解決問題，試圖讓生活過得容易一些。譬如說，我看過很多睡眠品質不好的人會花費大量的金錢，只求睡個好覺。還有性功能出現障礙的人，也會默默花錢購買各種壯陽藥品，以滿足性的需求。

● 安全需求

重視安全需求的人，就會花錢加強居家保全系統，期望居家安全無後顧之憂。有一段時間，由於食安問題嚴重，威脅到我們安全和生存需求，因此，很多注重健康的人寧願多花點錢買安全無虞的食材。

還有在疾病疫情爆發期間，各地民眾不約而同紛紛搶購口罩等防疫物品，就是因為疾病感染有高度的不確定感跟不可掌握性，我們需要透過購買各種防疫物品來降低焦慮感，提升安全感。如果這個時候買不到所需物品，就會讓不安全感大幅擴散，在恐懼匱乏跟害怕斷貨的心理催化下，就可能會開始搶購和囤積各種物資。

● 社會需求

每個人都需要有歸屬感，感覺被社會群體接納。舉例來說，手機、電玩、網路對青少年而言，不僅是休閒娛樂的管道，更是跟同學朋友互動聊天的素材，如果父母不瞭解孩子的社交需要，一味禁止孩子上網、玩電玩，無形中孩子就無法跟同學朋友分享自己的遊戲心得。

● 自尊需求

為了感覺自己很重要，滿足被尊重的需求，有些人會花錢購買名牌商品，進而獲得貴賓的禮遇。也有人期望自己的品味獨特，會欣賞有設計師簽名的產品，從穿著配戴設計師作品，感覺自己與眾不同的品味。

● 自我實現需求

自我實現的需求個別差異很大，對有些人來說，可能是學習到某種特別的技能，像我有個學生就是透過拿證照自我實現，幾乎聽過的證照他都擁有。對有些人來說，則是實現多年的願望或完成某個任務，譬如有人是環遊世界、有人是晉升到公司高層。努力朝自我實現之路邁進的人，自然會花錢學習新的事物，增廣新的體驗，獲得新的技能。也因此，他們會捨得花錢在追求成長的產品上，如書籍、雜誌、旅行、電腦、軟硬體設備、探險產品(休旅車)，體驗充滿奇特經驗的世界。

無論是要選擇共組家庭的伴侶，還是共創事業的夥伴，都最好深入了解對方的使用金錢的習慣，可以幫助自己降低風險，做出最明智的抉擇。從一個人的花錢態度最能看出其責任感強不強，自我控制力好不好，衝動指數高低，所以，和別人合夥做生意前，或是決定結婚的時候，別忘了深入了解一下對方的銀行信用，相信可以大幅降低「識人不明」、「所託非人」的風險。下面這個測驗，不但可以測出自己的金錢都用到哪裡，還能知道自己致富的潛力在哪裡。請根據真實感覺作答。

※ 測驗你的錢都用到哪裡？

在愛情的國度裡，很多女生都希望能夠嫁給瀟灑多金的白馬王子，不少男生都期待娶個漂亮溫柔又有錢的理想情人。

1.皇宮剛貼出「舞會告示」，邀請全國未婚的俊男美女前往參加。為了吸引王子或公主的注意，你決定上街添購一些行頭，這個時候，你會去哪裡採買？

⒜想都不用想，當然是名牌服飾店，只有昂貴的名家設計，才能襯托自己的高貴氣質。

⒝會去品牌眾多的百貨公司選購，這樣才能從頭到腳，把自己打扮得耀眼出眾。

⒞會先打開衣櫥，看看有沒有適合的服飾，再決定要買哪些東西。

⒟會先上網收集情報，同時四處打聽哪些商家正在打折促銷，想盡辦法買到物超所值的華美服飾。

2.有一天你無精打采的走在路上，卻意外撞到下凡考察民間疾苦的仙女，對方答應你，讓你中這期一億元的樂透彩，你會如何使用這筆錢？

⒜立刻跟公司辭職，然後大肆消費，享受富豪般的生活。

⒝會先跟公司請年假，再趁著出國旅行時，慢慢思考，怎麼使用這筆意外之財。

⒞把錢全部存在銀行裡生利息，並且照樣上班工作，生活一如往常。

⒟會將三分之二的錢定存在銀行，其餘三分之一的錢拿來投資理財，以及實踐人生夢想。

3.如果有一天，你像魯濱遜一樣漂流到荒島，你會如何求生存？

⒜肚子餓了，再去找東西吃。

⒝每次捕魚或採水果時，都會多採收一些存糧。

⒞會努力採收水果與漁獲，然後作成水果乾或鹹魚乾。

⒟會就地取材製作各種工具，以便捕更多的魚，採收更多的水果，再想辦法跟當地土著交換更多的生活必需品。

4.你無意間發現一張藏寶圖，依照指示，你順利找到一座藏滿金銀財寶的山洞。可是山洞旁的石碑寫著：「只能進來一次，否則會遭遇不測。」這個時候，你會怎麼做？

⒜倘若一次帶不走，會再偷偷跑回來拿走其他寶物。

⒝即使快要走不動了，你還是捨不得留下任何一件寶物。

⒞你會視自己的體能負荷狀況，帶走「拿得動」的寶物。

⒟你會從寶藏中挑選出「價值高、重量輕」的寶物帶走。

※ 計分方法：

⒜ ＝1分

⒝ ＝3分

⒞ ＝5分

⒟ ＝7分

※ 結果分析：

4～6分 你的錢都用在外表門面和感官享受：

你非常講究門面，重視感官享樂，嚮往過著富豪級的生活。如果你含著金湯匙出身，提醒你，要稍微克制一下物欲；假如你是靠刷卡滿足物欲，就要小心債台高築。想要實現致富夢想，一方面要調整「想花就花」的金錢觀念，另一方面要養成儲蓄的良好習慣，並且要學習控管風險，你很容易為了快速取得現金而做高風險投資。倘若你的另一半是屬於這一型，就要注意，表面上他全身名牌，看起來「很有錢」的樣子，實際上，他可能負債累累。建議你，最好不要讓他經手金錢，以免錢不知不覺消失無蹤。

7～14分 你屬於賺多少花多少型：

你不只注重服裝品味，也很堅持生活品質，為了維持高水準的生活型態，你幾乎花光所有賺來的錢。雖然你也渴望存下一筆積蓄，但卻抵抗不了物欲的誘惑。其實，只要做到「物盡其用」，多利用舊東西變出新花樣，即可存下一筆不小的財富。想要實現致富夢想，一方面要努力工作，另一方面要多學習投資理財的知識，以免因太過貪心，或資訊不正確而投資錯誤，導致血本無歸。假如你的另一半屬於這一型，別被他光鮮亮麗、品味高雅的外表所迷惑，他賺的錢自己花都不夠，最好不要指望對方是金龜婿或金雞母，還是靠自己比較實在。

15～22分 你屬於儲蓄致富型：

你最令人佩服的地方是，非常懂得存錢之道，不只消費購物時精打細算，而且努力工作，為了賺更多的錢，你不會邊加班邊喊累。在投資理財方面，你也是穩紮穩打、量力而為，凡事以保本為前提。你人生最大的樂趣，就是看著存款數字步步高升，不過，雖然儲蓄是美德，也要捨得投資自己，多充實新知，這樣才能累積無形的「智慧財產」。如果你的另一半屬於這一型，恭喜你，找到一個金龜婿或金雞母，好好對待他，可以幫你省下一筆可觀的財富。

23～28分 你屬於理財致富型：

你不僅是賺錢高手，消費購物時，也懂得利用最省時省力的方法，買到最物超所值的商品。投資理財時，你也非常善於收集情報，做出精準的判斷。賺錢對你而言，是一種成就感，亦是一種樂趣，因此，你很捨得自我投資，知道如何利用無形的才能，充實有形的財富。難能可貴的是，你並不會為了追求高利潤，而承擔高風險，你曉得判讀情勢，總是在最佳時機「見好就收」，為自己累積更多的資本。如果你的另一半屬於這一型，恭喜你，只要你們兩人同心協力，可以一起攜手共創富有美好的未來。

▲▼心理諮商師林萃芬新書《從習慣洞察人心》。（圖／時報出版提供）

★本文經時報出版授權，摘自《從習慣洞察人心》。

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