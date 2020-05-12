小三喊：要去畢業旅行～人夫豪撒32萬零用錢！與她「北海道賞雪+遊關島」

▲人夫偷吃小三豪撒32萬元，正宮一知小三下場曝光。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者戴若涵／台北報導

台北市一名人夫偷吃，還與小三共遊關島、到北海道賞雪，除此之外，交往期間提供小三花用的金錢更高達32萬元，正宮一知氣炸，向小三求償50萬元。日前法院判決出爐！

正宮主張，小理2016年6月至2017年8月間與人夫有牽手擁抱等親密舉動，甚至還同遊關島、北海道，另外又向人夫索取看牙醫、畢業旅行、健身房及零用錢等費用，共計32萬餘元，氣得她告上法庭求償50萬元。

從事銀行業的小理則稱，自己與人夫是因業務往來而認識，因為她經濟狀況不穩定，人夫才會主動出錢幫忙度過經濟難關，人夫對她而言就像長輩，2人之間沒有男女之情，另外，2人雖然曾單獨出國旅行，但都分住2房，謹守男女分際。

但人夫到庭證稱，小理知道自己有老婆，雙方也有牽手、摟腰、搭肩、擁抱、親臉頰、共喝一杯飲料等行為，2017年1月他與小理共赴北海道賞雪，2017年8月則一同去關島旅遊，交往期間他多次給小理金錢花用，共約32萬800元，並提出旅平險保單、慶生合照等佐證。

法院勘驗相關事證後發現，合照時小理與人夫相互依偎，且2人單獨慶祝生日這種有紀念意義的節日，又一同出國2次，可見關係匪淺，不採信小理的說詞，判小理應賠償正宮6萬元，全案仍可上訴。

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