台中火力發電廠降低燃煤　南投埔里空品不良天數改善率達94%

▲台中火力發電廠降低燃煤，南投縣環保局監測公布，南投觀光山城，空污見改善。(圖／台電提供）

記者張弘昌／南投報導

台電台中火力發電廠燃煤降低，南投空氣污染獲得改善。南投縣環保局長方信雄12日表示，南投縣70%空氣污染來源，主要是台電台中火力發電廠，隨著中火生煤使用量降低，南投縣的空氣已經獲得改善。

方信雄說，南投縣近3年空氣品質不良天數，竹山監測站106年測出有89天，108年則降至34天，改善率為62%。埔里站的數據，則是從2017年的47天，降到2019年的3天，改善率達94%。

對照統計數據，2017年中火生煤使用量是1773萬公噸，108年火生煤使用量降到1264萬公噸來看，顯示中火燃煤量愈低，空氣品質愈好。

方信雄表示，中火1年繳交的空污費達1億8千萬元，南投縣1年收的空污費，不過才80萬元，相差很大。他說，不用生煤是國際趨勢，減少燃煤，可以降低空氣污染。

此外，對八卦山農民種植農作物，使用生雞糞，蒼蠅四起，導致空氣惡臭問題。方信雄說，蒼蠅困擾地方多年，令人束手無策，環保局將加強源頭管制，研發新的防治方法。

今年起，環保局推出「滅飛打蠅」計畫，用環境教育基金製作10台大型捕蠅器，先和僑興國小合作，研究如何捕蠅，一方面找出解決方法並驗証，也可以提升學生學習自信心。

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