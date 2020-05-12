不符紓困資格...苗栗男「氣炸一拳打爆」壓克力隔板　承辦員慘遭噴射碎片割傷

記者黃孟珍、林昱萱／苗栗報導

苗栗縣苑裡鎮一名已經失業一年的男子11日下午到鎮公所申請紓困，但因為資格不符，儘管承辦人員已經耐心向他解釋，並非這波疫情的受困對象，但他竟然在一氣之下，用拳頭猛打窗口的壓克力板，還導致承辦人員因此受傷。

▲不滿紓困方案不被受理，苗栗男一拳打爆區公所壓克力隔板 。（圖／記者黃孟珍翻攝）

這起事件發生在11日下午3時許，事發當時男子到鎮公所辦理紓困，卻因為資格不符無法申請，而當時公所人員也多次向他解釋原因，且當時仍有大批人潮在等候，只好請男子到一旁。怎料，男子竟因此心生不滿，直接鐵拳怒打壓克力隔板，而他誇張的舉動不僅讓在場人員都看傻了眼，甚至還讓噴射的壓克力碎片刺傷在場承辦人員。

對此，苑裡鎮長劉秋東表示，「這案件是個人突發案件，希望大家可以冷靜把工作做好，至於我們公所東西被毀損，我們還是要站住立場，對這位民眾提出告訴。這紓困案件是中央對民眾的好意，希望大家能夠簡化手續，讓民眾都領得到，但礙於法律問題，我們也是要尊重中央審核標準，希望市民可以冷靜下來，如果有達到資格符合要求，我們也會盡快讓大家可以拿到這補助。」

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