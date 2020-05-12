禁止外籍人士入境「黃秋生卻來台」　指揮中心曝「申請原因」

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（資料照／記者林敬旻攝）

記者趙于婷／台北報導

港星黃秋生透露目前人正在台灣隔離中，更坦言正在準備入籍台灣，但由於台灣因為新冠肺炎疫情，已經做邊境管制，外籍人士都不能入境，因此黃秋生到台灣引起網友熱議。對此，中央流行疫情指揮中心回應，黃秋生是以商務履約申請來台進行戲劇拍攝。

黃秋生12日在臉書發文，寫道：「人在臺灣。隔離十四天。自得其樂。」不少網友發現他在台灣，開心留言歡迎，有人開玩笑說：「入籍台灣吧！」沒想到他大方承認：「準備中！」也表示深刻地感受到台灣自由的空氣，透露的確正在籌備入籍事宜，台灣歌手大支也轉發新聞恭喜：「歡迎歡迎大飛哥。」

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▲黃秋生12日在臉書發文，寫道：「人在臺灣。隔離十四天。自得其樂。」。（圖／翻攝自臉書／黃秋生Anthony Perry）

但台灣因為新冠肺炎疫情，禁止外籍人士入境台灣，邊境管制也尚未鬆綁，針對黃秋生到台灣，不少網友疑惑為什麼可以？對此，指揮中心發言人莊人祥回應，黃秋生經過申請，以商務履約來台進行戲劇拍攝，相關機關會同審查核准。

另外，今（12）日記者會上也有媒體詢問何時可以開放香港人來台？指揮官陳時中則說，在整個疫情評估上，對香港是比較有信心一點，澳門看起來也不錯，但目前邊境上還是回到個人防護，現在已有進一步討論，比較重要的經貿往來會先來試著開放，其他可能會暫緩。

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