全台大學瘋羅馬競技生死鬥！成大冠軍「一招掉劍流」快到看不清...全場轟動

▲掉劍流讓不少人印象深刻。（圖／粉專「反正我很閒」授權引用）

記者周亭瑋／綜合報導

「羅馬競技生死鬥」這陣子在校園爆紅，北中南許多大學陸續舉辦比賽。其實，在逢甲男大生一記華麗迴旋斬之前，成大就有男大生超猛，一路以「掉劍流」邁向冠軍寶座，讓大票網友看傻，直呼「快如閃電」、「這是緬甸古拳法混六脈神劍+獨孤九劍」。

Youtube頻道「反正我很閒」經常推廣「羅馬競技生死鬥」這項活動，而學生們也爭相模仿，在校園內舉辦競賽，其規則是一手拿寶特瓶當武器，空的另一手則視為盾牌，以前端來防禦，擊中對手手持的武器得1分、擊中正面得2分、背面3分，最後先拿到10分者獲勝。

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粉專8日就PO出成大比賽片段，表示「這就是掉劍流，這位成大冠軍...一路用掉劍流打到冠軍。」從畫面中可見，該名同學出手速度之快，讓人根本來不及看清楚，在他高舉勝利的手勢後，全場也陷入瘋狂，許多同學立刻飛奔上台歡呼。

▲現場同學嗨爆。（圖／粉專「反正我很閒」授權引用）



從這個月開始，政大、成大、師大、逢甲等陸續展開比賽，中央及興大也分別於13日、17日開打，PTT上更熱議不斷，就有鄉民直呼，「久違遇見正在台中逢甲念大學的表弟，他笑說三五好友最近都在練習...羅馬競技生死鬥，這是什麼鬼東西？現在大學生真的都在瘋這個？」

一席話引來討論，許多鄉民留言回應，「很多學校都在瘋，很好玩的」、「我看他們直播就覺得很好玩」、「下次錦標賽我一定拿牌」、「紓壓好活動，要參加嗎」、「超好玩，還有人自創meta」；但也有不少人霧煞煞，表示「完全不懂」、「有夠無聊，不就是像西洋的」。