北市男大生騎車「闖紅燈」！　男騎士遭撞倒地搶救10小時不治

▲男大生返校途中闖紅燈撞上騎士，警消緊急將騎士送醫搶救10小時仍宣告不治。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

1名科技大學在校生，於10日下午6時許，騎車準備返校時，行經延平北路七段闖紅燈，直接撞上另名機車騎士，騎士當場倒地沒有呼吸心跳，警消獲報後趕往現場將被撞騎士送醫，但經過10小時搶救後仍宣告不治。

警方調查，19歲的林姓大學生，10日下午6時許行經延平北路七段準備返回學校時，因闖紅燈撞上72歲宋姓機車騎士，造成騎士當場倒地，警消獲報後發現宋男沒有呼吸心跳，緊急將人送醫搶救。

宋姓男子經過10小時的搶救後仍宣告不治，家屬到場難過表示，當時宋男到北投訪友，沒想到騎車準備返回萬華住處時卻天人永隔，警方訊後也依照過失致死罪將男大生移送法辦。

北市交通警察大隊統計，北市2020年1至4月，因違反號誌管制而發生交通事故計305件，造成3人死亡及368人受傷，2020年開始至4月底，也取締闖紅燈等重大交通違規計8712件。

警方呼籲民眾，依據道路交通管理處罰條例第53條規定，汽車駕駛人，行經有燈光號誌管制的交岔路口闖紅燈者，可處新台幣1800元以上5400元以下罰鍰，請民眾切勿闖紅燈，確實遵守交通號誌。

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