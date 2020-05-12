Spotify用音樂拉近人們距離　「Listening Together」可讓多人共享音樂清單

▲Spotify運用疫情推出新功能，試圖用音樂讓人們產生連結 。（圖／Spotify）

記者謝仁傑／綜合報導

線上串流音樂平台 Spotify 的高級會員，未來將會新增一項「Listening Together」的全球性功能，使人們能成彼此的DJ，Spotify 今在beta版本中推出此功能，但此功能僅限在高級會員。透過讓大家與他人一起聽歌，在疫情緊張的當下運用音樂全球各地的音樂愛好者緊密地連結。

主機可以與想要共享播放的人共享 Spotify 應用程式中的代碼，主機和參與者們可以暫停、播放、跳過或選擇清單中的曲目，並將自己喜歡的曲目添加到清單中。Spotify 似乎沒有限制可以加入會話的用戶數量，它們也將根據用戶的回應來調整這項功能的體驗。

對於高級會員來說，這是一個擴增的新功能，Spotify 也為付費會員不斷新增其他功能，例如允許他們從播放列表中隱藏歌曲，使付費會員制更具有吸引力，過去它還向高級會員免費提供 Hulu 和 Google Home Mini。此外，Spotify 也與一些歌手合作，請他們擔任平台上的DJ，分享喜歡的歌曲，讓待在家中的聽眾們解解悶，同時也可以拉近歌手與粉絲之間的距離。

Spotify 說明，當一名用戶播放某首歌曲時，虛擬3D地圖將會顯示出另一名同樣正在收聽這首歌的用戶的位置，透過視覺讓人們產生音樂跨越國界的連結感。



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