市調：2019年音樂串流服務漲32%　Apple Music市佔只排第二

▲Apple Music於2019年成為全球音樂串流服務市場份額第二的平台。（圖／翻攝自Apple Music應用程式）

記者邱倢芯／台北報導

根據市調機構Counterpoint Research的最新調查結果顯示，2019年全球音樂串流服務訂閱成長了32%，訂閱數達到了3.58億；全球音樂串流服務市場份額最高的平台為Spotify（35%），Apple Music只排第二（19%），Amazon Music則為第三（15%）。

Counterpoint Research分析師Abhilash Kumar在報告中指出，串流音樂服務相較於2018年同期增長了32%，這也意味著人們已經做好為串流音樂服務付費的心理準備，人們可以藉由訂閱服務來獲得更好的音樂體驗。

▼根據調查，2019年全球音樂串流服務市場份額前三平台為Spotify、Apple Music、Amazon Music則為第三。（圖／翻攝自Counterpoint Research）

不過，串流音樂服務的增長並非單靠用戶單方面的使用意願就可以提升；Kumar認為，這些平台會藉由兩種方式來提升用戶的使用意願，第一就是先邀請用戶註冊為免費會員；第二，在用戶成為免費會員後，平台提供一個優惠的價格，吸引免費用戶願意轉為付費會員。

而談到表現最佳的前三平台，Kumar表示，市佔龍頭的Spotify利用促銷活動，如三個月的免費Spotify Premium、降價，以及提供Spotify獨家的內容等，來維持市占第一。

不過要注意的是，科技大廠如Amazon、Apple，以及Google等，都已進駐到了音樂串流服務這塊領域，且這些廠商有充足的現金與能力來衝刺這塊市場，未來有可能會撼動到Spotify的市場份額。

舉例來說，像是目前是佔第二的Apple Music正針對其應用程式介面優化邁進，像是導入夜間模式、針對每一用戶推出的精選列表等；而Amazon Music則是不斷嘗試提供更高音質的方式，來拚出一塊屬於自己的利基市場。