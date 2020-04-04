　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

市調：2019年音樂串流服務漲32%　Apple Music市佔只排第二

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼Apple Music。（圖／翻攝自Apple Music應用程式）

▲Apple Music於2019年成為全球音樂串流服務市場份額第二的平台。（圖／翻攝自Apple Music應用程式）

記者邱倢芯／台北報導

根據市調機構Counterpoint Research的最新調查結果顯示，2019年全球音樂串流服務訂閱成長了32%，訂閱數達到了3.58億；全球音樂串流服務市場份額最高的平台為Spotify（35%），Apple Music只排第二（19%），Amazon Music則為第三（15%）。

Counterpoint Research分析師Abhilash Kumar在報告中指出，串流音樂服務相較於2018年同期增長了32%，這也意味著人們已經做好為串流音樂服務付費的心理準備，人們可以藉由訂閱服務來獲得更好的音樂體驗。

▼根據調查，2019年全球音樂串流服務市場份額前三平台為Spotify、Apple Music、Amazon Music則為第三。（圖／翻攝自Counterpoint Research）

▲▼根據調查，2019年全球音樂串流服務市場份額前三平台為Spotify、Apple Music、Amazon Music則為第三。（圖／翻攝自Counterpoint Research）

不過，串流音樂服務的增長並非單靠用戶單方面的使用意願就可以提升；Kumar認為，這些平台會藉由兩種方式來提升用戶的使用意願，第一就是先邀請用戶註冊為免費會員；第二，在用戶成為免費會員後，平台提供一個優惠的價格，吸引免費用戶願意轉為付費會員。

而談到表現最佳的前三平台，Kumar表示，市佔龍頭的Spotify利用促銷活動，如三個月的免費Spotify Premium、降價，以及提供Spotify獨家的內容等，來維持市占第一。

不過要注意的是，科技大廠如Amazon、Apple，以及Google等，都已進駐到了音樂串流服務這塊領域，且這些廠商有充足的現金與能力來衝刺這塊市場，未來有可能會撼動到Spotify的市場份額。

舉例來說，像是目前是佔第二的Apple Music正針對其應用程式介面優化邁進，像是導入夜間模式、針對每一用戶推出的精選列表等；而Amazon Music則是不斷嘗試提供更高音質的方式，來拚出一塊屬於自己的利基市場。

ET快訊
批譚德塞「替陸隱瞞疫情」　美國會要求下台：WHO已無可信度
拚防疫她卻不打烊！北市E奶陸妹不戴罩　2天狂接客17次
女記者突被陳時中cue上台唸「客語防疫」　甜美嗓音意外紅了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

市調：2019年音樂串流服務漲32%　Apple Music市佔只排第二

Apple新HomePod快來了？舊款型號打5折賣自家員工

主動式居家防疫夯　智慧錶「科學化自主健康管理」效果更彰

動刀「瀏海」？旗艦新iPhone曝五大招迎戰Android機

用同組帳密要注意！　外媒爆iOS 14「iCloud鑰匙圈」有新改變

健忘族救星！　蘋果教學影片洩密藍牙追蹤器「AirTag」細節

防疫在家跟著VR去旅行　HTC VIVEPORT為玩家增添樂趣

快訊／平價iPhone明天預購、或被稱為iPhone SE 2020

歐盟主席：感謝台灣捐560萬口罩　#TaiwanCanHelp成熱搜關鍵字

湯姆霍蘭德倒立穿衣服「狂發喘息聲」　點名死侍挑戰...萊恩雷諾斯一看傻眼貓咪

英國男「扮灌木叢」街上趴趴走 完美隱身...鄰居笑噴：沒有極限

忘教訓？墾丁大街連假人潮擠爆　醫護心累嘆：擋不住台人劣根性

秘魯鎖國...台灣專機助日人離境 他感動讚：不會見死不救的國家

墾丁擠爆！陳時中呼籲「散心很好」　但是疫情若擴大...就沒機會出門了

抓不到逗貓棒好氣！柴柴一旁「賊笑」　惹怒主子...下秒突然被喵掌巴臉XD

不滿被勸戴口罩！男怒譙站務人員　她好心提供口罩反被嗆：妳好偉大

德國女友甜曝在台居家檢疫感想 讚政府超用心：真的非常友善！

1天1口罩會浪費？一張照片他怒了　陳學聖嗆小英、蘇貞昌：排過隊嗎

市調：2019年音樂串流服務漲32%　Apple Music市佔只排第二

Apple新HomePod快來了？舊款型號打5折賣自家員工

主動式居家防疫夯　智慧錶「科學化自主健康管理」效果更彰

動刀「瀏海」？旗艦新iPhone曝五大招迎戰Android機

用同組帳密要注意！　外媒爆iOS 14「iCloud鑰匙圈」有新改變

健忘族救星！　蘋果教學影片洩密藍牙追蹤器「AirTag」細節

防疫在家跟著VR去旅行　HTC VIVEPORT為玩家增添樂趣

快訊／平價iPhone明天預購、或被稱為iPhone SE 2020

使用牌照稅開繳　分期、展延…「5大措施」一起度過疫情低潮

清明連假搭客運　桃園景點交通好康報你知！

東京奧運延一年「太遙遠」　上屆奧運金牌宣布退役

「新加坡都半封城了，台灣人還在開心出遊」！醫怒批：病毒不會挑國家

韓「保持社交距離政策」延長2週　目標每日新增不超過50例！

5年還清房貸！竹北哥「想換3000萬豪宅」怕生活沒本質　網勸現金才是王道

岩石縫中只能一人拉繩爬上　台南獵鷹尖一線天步道登山冒險去

加州「東正教教堂」爆71例…質疑被錯怪！公衛官員怒批：極度不負責任

安普賢、世勳露營途中「朴敘俊打來」　韓妹一秒暴動了！

保持社交距離出奇招！雲林停車場推「1.4米收費竿」…車主大讚：很方便

強壓23歲孕婦進草叢性侵！　色狼遭正義哥毆打「變豬頭」

3C家電熱門新聞

即／平價iPhone名稱是它、明預購

旗艦新iPhone曝五大招迎戰安卓機

果粉期待的設計回來了！新一代iPhone六大焦點整理

HTC VIVE Cosmos Elite開箱　「可替換式面板」輕鬆拆卸

蘋果捐款中國逾2.1兆

用同組帳密注意！外媒爆iCloud鑰匙圈新改變

Apple新HomePod快來了？

台灣新創團隊推「發票怪獸」兌發票APP

iPhone 9手機殼實拍照曝光！最快4月5日開賣

iPhone 12 外型曝光！外媒評為iP 4以來最受期待的新機

入門iPhone回歸指紋解鎖有Plus版

iOS 14程式碼洩密　平價iPhone 9有大螢幕版本

健忘族救星！蘋果洩密追蹤器AirTag細節

新iPad Pro與Macbook Air點評

更多熱門

相關新聞

iOS 13.4.5 beta版釋出　IG限動可分享Apple Music歌曲

iOS 13.4.5 beta版釋出　IG限動可分享Apple Music歌曲

蘋果上周甫釋出iOS 13.4作業系統更新，昨日就向開發人員發布iOS 13.4.5的Beta測試版。其中令人驚喜的是，有Apple Music用戶在其中發現一項有趣的新功能，可透過Apple Music在Instagram及Facebook限時動態上分享歌曲，目前該功能僅有少部分地區的Spotify支援。

Apple Watch將可用Siri操作Spotify

Apple Watch將可用Siri操作Spotify

Apple Music辦公室DJ播放列表陪你不寂寞

Apple Music辦公室DJ播放列表陪你不寂寞

Spotify增多款「新冠病毒」播放清單

Spotify增多款「新冠病毒」播放清單

Coldplay全新EP Apple Music獨家登場

Coldplay全新EP Apple Music獨家登場

關鍵字：

音樂串流服務SpotifyApple MusicAmazon MusicCounterpoint Research

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

台中5歲童腳踏車撞特斯拉…勇敢酒測

「馬路狂撒口罩」業務洩憤：MIT吼！下場慘爆

快訊／桃園2居家檢疫者　驚傳陳屍家中

苦苓解析「只剩4種人」會出門排隊買口罩

5歲童撞凹特斯拉車主報佛心和解價

最後對話曝！吳宗憲悔沒阻劉真開刀

《鬼媽媽》自殺女是真人真事改編！

16歲「閃電俠」突離世！　媽媽獨辦喪禮

好市多馬尾女拿牛肉鬼祟移動　他目擊下幕傻了

空姐戴呼吸器曝「醫院隔離真實情況」

陳學聖：捐口罩讓蔡英文防疫由盛轉衰

台灣口罩越領越少圖瘋傳　美女醫：數學死當？

全聯超市車路線圖曝光！2萬人看哭

即／平價iPhone名稱是它、明預購

出遊潮塞爆國道！醫憂一爆發感染…「這4縣市」醫療秒崩潰

更多

最夯影音

更多
歐盟主席：感謝台灣捐560萬口罩　#TaiwanCanHelp成熱搜關鍵字

歐盟主席：感謝台灣捐560萬口罩　#TaiwanCanHelp成熱搜關鍵字
湯姆霍蘭德倒立穿衣服「狂發喘息聲」　點名死侍挑戰...萊恩雷諾斯一看傻眼貓咪

湯姆霍蘭德倒立穿衣服「狂發喘息聲」　點名死侍挑戰...萊恩雷諾斯一看傻眼貓咪

英國男「扮灌木叢」街上趴趴走 完美隱身...鄰居笑噴：沒有極限

英國男「扮灌木叢」街上趴趴走 完美隱身...鄰居笑噴：沒有極限

忘教訓？墾丁大街連假人潮擠爆　醫護心累嘆：擋不住台人劣根性

忘教訓？墾丁大街連假人潮擠爆　醫護心累嘆：擋不住台人劣根性

秘魯鎖國...台灣專機助日人離境 他感動讚：不會見死不救的國家

秘魯鎖國...台灣專機助日人離境 他感動讚：不會見死不救的國家

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面