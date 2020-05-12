你們防疫辛苦了！512國際護師節　宜縣感謝第一線醫護

▲▼宜蘭縣長林姿妙率縣府團隊，在512國際護師節感謝第一線防疫醫護辛苦。（圖／記者游芳男攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

醫護防疫真辛苦！宜縣府12日第846次縣務會議適逢「國際護師節」，宜蘭縣長林姿妙率縣府一級局處首長，齊心喊出「感謝第一線醫護人員，防疫辛苦了！」，並祝福全國護理師「國際護師節快樂！」而宜縣學生們，是以感恩卡紛紛感謝第一線防疫醫護辛苦。

宜縣府表示，新冠肺炎疫情影響，最辛苦的莫過於站在第一線的醫護人員，不論是在醫療院所，冒著生命危險接觸疑似病例，夜以繼日、不眠不休照顧確診病患；或是在學校，總是第一個到學校，為學生量體溫、消毒的您們，宜縣府全體同仁12日祝福全國的護理人員：「護師節快樂！」。

同時也在12日的縣務會議中，播放由宜蘭衛生局與教育處攜手合作製作的「感謝第一線護理人員」短片，感謝在醫院及學校的護理師對病患及學生健康的辛勞付出，於疫情期間永遠站在防疫最前線，守護醫院、學校及宜蘭縣民的健康。

▲▼512國際護師節，宜縣學生們以感恩卡紛紛感謝第一線防疫醫護辛苦。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

衛生局表示，感謝宜蘭縣民對全體醫護人員的肯定與支持，他們會繼續努力，守護縣民的健康，更要感謝在宜蘭縣所有醫療院所醫護人員防疫期間的辛苦盡忠職守，讓全民都安心、社會都放心！

教育處表示，透過影片的拍攝，想傳達孩子們感恩的心，也非常感謝學校的護理師們這段期間校園的防疫辛勞，盡忠職守，把關學校疫情，守護學童健康，讓家長安心、孩子開心！

在這美麗的日子，縣內各學校也發起感謝學校護理師創意活動，期望藉由全體師生的關心與支持，讓學校的護理師拋開所有疲憊與辛勞，持續為學校全體師生健康把關，為校園築起健康的一道牆，讓我們一起向全國護理師致敬，校園健康愛，感謝有您在！

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