長征五B火箭「18噸碎片」返回大氣層　美軍緊盯墜落地點

▲長征五B運載火箭在5日順利升空。(圖/翻攝自微博/中國航天科技集團)

實習記者曾筠淇/綜合報導

中國大陸在5日發射的「長征五B」(長征五乙)火箭的第三級箭體,脫落之後將重返大氣層,由於火箭全長53.7公尺,成為1991年以來重回大氣層的最大物體,也是史上第四大太空碎片。先前預測碎片很可能會掉落在加州外海,讓美軍繃緊神經緊盯火箭動向。不過,美國國防部表示,目前火箭的殘骸已散落於西非茅利塔尼亞(Mauritania)的西海岸海域。

綜合外媒報導,長征五號B運載火箭於5日晚間6時執行飛行任務,並在約489秒後,載荷組合體與火箭成功分離,並順利進入預定軌道。不過,《航太》(Aerospace)先前就曾預測,火箭將於北京時間11日4時前後6小時,會往大氣層墜下,由於掉落的部分重達18噸,是1991年以來最大碎片,也是史上第四大碎片。

大陸專家在接受《環球時報》記者採訪時表示,火箭的殘骸掉落軌跡經過精密計算,理應會在大氣層就焚毀,並不會對地面造成危害。美方的追蹤報告則指出,火箭殘骸會在日11日間重回大氣層,不過難以預測確切時間,且預測時間只要偏差1分鐘,掉落的位置就會改變將近500公里。

Updated SpaceTrack reentry prediction for CZ-5B core stage: between 1200 UTC and 1800 UTC May 11. Current time is 0530 UTC. Latest orbit heights above geoid are 146 x 215 km.