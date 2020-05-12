長征五B火箭「18噸碎片」返回大氣層　美軍緊盯墜落地點

▲長征五B運載火箭在5日順利升空。（圖／翻攝自微博／中國航天科技集團）

實習記者曾筠淇／綜合報導

中國大陸在5日發射的「長征五B」（長征五乙）火箭的第三級箭體，脫落之後將重返大氣層，由於火箭全長53.7公尺，成為1991年以來重回大氣層的最大物體，也是史上第四大太空碎片。先前預測碎片很可能會掉落在加州外海，讓美軍繃緊神經緊盯火箭動向。不過，美國國防部表示，目前火箭的殘骸已散落於西非茅利塔尼亞（Mauritania）的西海岸海域。

綜合外媒報導，長征五號B運載火箭於5日晚間6時執行飛行任務，並在約489秒後，載荷組合體與火箭成功分離，並順利進入預定軌道。不過，《航太》（Aerospace）先前就曾預測，火箭將於北京時間11日4時前後6小時，會往大氣層墜下，由於掉落的部分重達18噸，是1991年以來最大碎片，也是史上第四大碎片。

大陸專家在接受《環球時報》記者採訪時表示，火箭的殘骸掉落軌跡經過精密計算，理應會在大氣層就焚毀，並不會對地面造成危害。美方的追蹤報告則指出，火箭殘骸會在日11日間重回大氣層，不過難以預測確切時間，且預測時間只要偏差1分鐘，掉落的位置就會改變將近500公里。

Updated SpaceTrack reentry prediction for CZ-5B core stage: between 1200 UTC and 1800 UTC May 11. Current time is 0530 UTC. Latest orbit heights above geoid are 146 x 215 km. — Jonathan McDowell (@planet4589) May 11, 2020

哈佛-史密森天體物理學中心（Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics）的天體物理學家喬納森.麥克道維爾（Jonathan McDowell）表示，太空中的碎片如果要重新返回地球，大多以不受控的方式進入，不過「我從未看過折返能直接經過如此多的主要城市」。

美軍先前就已積極追蹤火箭動向，國防部而後則指出，那些沒有完全被焚毀的火箭碎片，已經掉落在西非茅利塔尼亞附近的海域。