大黃蜂搭載魚叉飛彈　駐日美軍進行遠程反艦射擊演習

▲美國海軍陸戰隊的F/A-18C大黃蜂式戰鬥攻擊機。（示意圖／翻攝自維基百科）

記者吳孟臻／綜合報導

美軍近日於日本岩國進行遠程反艦射擊模擬訓練，派遣F/A-18大黃蜂戰鬥機，搭載魚叉反艦飛彈實彈演習，目標為加強印度洋－太平洋海域的海上控制權與防禦能力。

駐日美國海軍陸戰隊於4月28日，在岩國海軍陸戰隊航空基地（MCAS Iwakuni）模擬遠程反艦射擊訓練。美軍派遣F/A-18大黃蜂戰鬥機搭載實彈AGM-84D魚叉反艦導彈，進行海上攻擊訓練。AGM-84D魚叉反艦導彈是具備超視距能力的武器系統，可以擴大現有長程反艦能力。美軍表示，此次訓練並無發射導彈。

根據《The Drive》報導，此次訓練包含海軍陸戰隊攻擊中隊115（VMFA-115），以及海軍陸戰隊全天候戰鬥機攻擊中隊242（VMFA[AW]-242），兩隊皆隸屬於海軍陸戰隊第12飛行大隊（MAG-12）。為符合《武力設計2030》，海軍陸戰隊第12大隊著重在海軍任務，以及模擬遠程反艦射擊，目標為加強印度洋－太平洋海域的掌控權。

AGM-84D魚叉反艦導彈是世界上最成功的反艦飛彈，部屬在30個以上的國家軍隊。它能同時進行陸地攻擊和反艦任務。其重達500磅的彈頭可對陸地目標造成致命的攻擊力，沿海防禦基地、陸對空飛彈基地、碼頭工業設施、船隻、飛機等都逃不過它的鎖定。為了精準攻擊目標，搭載GPS輔助慣性導航，此導航系統能準確分辨目標與島嶼、其他船隻的差異性。

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