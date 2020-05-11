美瀕海戰鬥艦航行南海「靠近鑽井船」　要求中共停止霸凌東南亞國家

▲「蒙哥馬利號」航行南海，遠處為鑽井船「西卡佩拉號」。（圖／美國海軍，下同。）



記者蔡紹堅／綜合報導

美國海軍太平洋艦隊的瀕海戰鬥艦「蒙哥馬利號」（USS Montgomery）7日與補給艦「查韋斯號」（USNS Cesar Chavez）一同進入南海馬來西亞專屬經濟區，並靠近受僱於馬來西亞國營石油公司的鑽井船「西卡佩拉號」（West Capella），表現對馬國海洋開發權益的支持。值得注意的是，中國的海軍船艦與海警船也同時在周圍海域活動。

美國海軍近日主動公開「蒙哥馬利號」接近「西卡佩拉號」的行動，並發布了數張照片。表示這是美國海軍一個月內第二次派遣船艦前往南海，進入馬來西亞與中國的爭議水域進行巡邏，「蒙哥馬利號與查維斯號在南海的航行，代表了美國海軍對這個區域的承諾。」

美國海軍第七遠征打擊群司令、海軍少將凱徹（Fred Kacher）表示，美軍行動基於透明、法治與航行自由等原則，支持印太地區的安全與繁榮，使該區域的所有國家都能受益，「本次行動凸顯了我們在這一重要地區的靈活性及機動性，我們在南海的國際水域航行，符合符合航海規範與國際法，顯現了美軍在印太地區的廣泛海軍實力。」

美軍太平洋艦隊司令、海軍上將阿奎利諾（John Aquilino）也表示，美國致力維護南海的法律秩序，將持續倡導自由及法治，抵制針對國際水域及資源的非法主張，「中共為了沿海石油、天然氣以及漁業資源『霸凌』（bullying）東南亞國家，這些行為必須停止。」