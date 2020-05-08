歷經67小時！大陸載人飛船返回艙戴「3頂小紅帽」順利著陸

▲東風著陸場制定60多種航太搜索處置預案。（圖／翻攝自Facebook／人民日報）

記者楊庭蒝／綜合報導

大陸長征五號B運載火箭5日晚間6點執行飛行任務，搭載新一代載人飛船（太空艙）試驗船和柔性充氣式貨物試驗船返回艙，於文昌航太發射場點火升空。中國載人航太工程辦公室在8日宣布，返回艙已經在下午1點49分在東風著陸場預定區域成功著陸，經現場確認，艙體結構保持完好，本次試驗取得圓滿成功。

根據《人民日報》報導，著陸場指揮部專門派出了1支空中搜索回收分隊、6支地面搜索回收分隊和4支搜索回收預備隊，在數萬平方公里的預定著陸區域進行搜索。歷經67個小時的飛行，在試驗船返回艙接近地表之際，北京航天飛行控制中心在下午1點33分發出返回指令，隨後返回艙3頂紅白相間的主傘張開，並在1點49分落地，雖然時逢春夏交接的季風時節，但計畫仍相當成功。

▲長征五號B運載火箭升空。（圖／CFP）

載人航太工程著陸場系統副總設計師卞韓指出，「新一代載人飛船試驗船返回艙返回時，要經過服返分離、軌道跳躍、群傘開傘3個重要環節，搜索回收任務艱鉅。」

載人飛船試驗船項目負責人張柏楠也說明，這次任務的主要目的是為了驗證新型載人飛船方案的正確性，「經過這次這次任務，證明我們這條路走對了。」

這次執行任務的載人飛船與原有的神舟飛船相比，直徑擴大了60％，可乘坐6到7名太空人，並搭載了導航控制（GNC）系統，可以獨立控制飛船飛行，進一步提高了自主運行能力、在軌生存能力和應用潛力，同時降低了維護運營成本。