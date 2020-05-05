長征五號B火箭首飛成功　升空489秒後載人飛船順利入軌

▲長征五號B運載火箭順利升空。（圖／翻攝自微博／中國航天科技集團）

記者楊庭蒝／綜合報導

大陸長征五號B運載火箭在5日晚間6點執行飛行任務，搭載新一代載人飛船（太空艙）試驗船和柔性充氣式貨物返回艙試驗艙，於文昌航太發射場點火升空。根據《央視新聞》報導，長征五號B運載火箭準時在6點升空，約489秒後，載荷組合體與火箭成功分離，進入預定軌道，任務圓滿成功。

長征五號B運載火箭是以長征五號運載火箭為基礎改良而成，全長約53.7公尺，芯一級直徑5米，捆綁4個直徑3.35公尺的助推器，整流罩長20.5公尺、直徑5.2公尺，採用無毒無污染的液氧、液氫和煤油作為推進劑，運載能力超過22公噸，是大陸近地軌道運載能力最大的火箭。

▲長征五號B運載火箭運載力超過22公噸。（圖／翻攝自微博／中國航天科技集團）

此次的發射任務是大陸長征五號B運載火箭的首飛，先前的火箭發射任務中，長征七號甲和長征三號乙運載火箭發射相繼失利，對於大陸的北斗衛星系統的構築有相當大的打擊。

《央視新聞》指出，自1999年神舟一號發射以來，大陸的載人航天工程已先後組織實施16次重大飛行任務，全部取得成功。新一代的載人飛船可以在3名太空人搭乘的同時，運送約500公斤的貨物上太空站，也可以從太空站運送物資返回地球。