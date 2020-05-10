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解放軍海軍「超越美軍」只差時間？陸國防大學教授：100年200年可能就是

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▲房兵不認同主持人提到的問題，直接反駁。

記者蔡紹堅／綜合報導

中美近期頻繁在南海交鋒較勁，兩方的海軍實力也被拿出來討論，並意外令解放軍國防大學教授房兵數年前在政論節目上發表的評論爆紅。房兵當時在節目上聽到主持人說「中國海軍超越美國海軍只是時間問題」，直接就表示不贊同，並強調，「如果你說時間是100年200年，那可能就是，但10年20年就是瞎扯！」

房兵參與訪談的節目是《廣東衛視》的「全球零距離」，主持人當時表示，有評論說，目前美軍軍費的縮減，和造船工業的萎縮，已經成為美國海軍保住「世界海上霸主」的最大隱患，而以中國目前的造船速度來看，中國海軍的硬實力超越美國海軍只是時間問題。

▼解放軍首艘航空母艦「遼寧號」。（圖／CFP）

▲▼遼寧艦。（圖／CFP）

房兵聽了之後，直接就進行了反駁，他表示，不贊同這樣的觀點，「什麼叫就是個時間的問題？如果你說這個時間是100年200年，那可能就是個時間的問題，如果你說這個時間是10年20年，那純粹瞎扯。」

房兵提到，比如說這兩年美國軍費受到不斷縮減，但是別忘了，基數是多大，「大家知道美國這兩年的軍費都是5千6千多億美元啊，他的軍費總額世界第一，我們中國軍費的總額世界第二，第二跟第一差了多少？只是人家的只分之一！」

房兵指出，「這樣的標準縮減一點，能夠動搖美國世界第一的戰略位置嗎？我們這講的還僅僅是增量，他到底多少艘艦，多少艘航母，你多少艘艦，多少艘航母？他多少艘核潛艇，你才多少艘核潛艇？這個存量就更不用講了吧？」

最後，房兵強調，「我覺得這個問題，我一再說，我們有些媒體不要打雞血，不要打雞血，不要天天給自己的年輕人打雞血，沒有任何好處，我們還是踏踏實實做好我們自己的事情，一步一個腳印往前走，」

▼美軍卡爾文森號（USS Carl Vinson ）航空母艦戰鬥群。（圖／達志影像／美聯社）

美國卡爾文森號（USS Carl Vinson ）航空母艦戰鬥群。（圖／達志影像／美聯社）

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