「美魔女車手頭」曝光！家庭主婦想賺零花　被逮辯「第一次」沒人信

記者邱中岳／台北報導

北市警方日前在羅斯福路發現1名女子沿路進出多家銀行ATM領錢，尾隨對方發現女子將錢交付給1名女子，警方懷疑對方是詐騙車手上前盤查，確定女子所領的提款卡並非本人所有，隨即將2人帶回警局偵訊。

據悉，47歲的陳姓女子原本在餐廳上班，後因故離職，看到報紙廣告刊登求職訊息，主打「徵求二度求職者上門」、「日領薪資」等噱頭，於是被招攬加入詐騙集團，10日下午接到指令在公館商圈一帶挑ATM領錢。

▲警方發現陳女將領出來的錢交給林姓女車手頭（左），見時機成熟上前逮人。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方因巡邏經過發現陳女形跡可疑派人上前尾隨，女子領完錢後交給1名41歲的面容姣好、身材勻稱的林姓女子，上前盤查才發現林女竟然是車手頭，也在2人身上起獲提領的8萬5千多元贓款，訊後將2人依詐欺、洗錢防制法等罪嫌送辦。

陳女向警方供稱，因為看到廣告所以參加詐騙集團行列，每次接獲指令有出門或者領錢都可以領1千元酬勞。警方也發現女子相當聰明，每一家銀行僅提領1次，並分多家銀行提領躲避警方查緝，但也因進出多次進出銀行令警方起疑。

▲警方在2人身上起獲盜領的贓款8萬5千多元。（圖／記者邱中岳翻攝）

另外，面容姣好的美魔女車手頭，原本在家擔任家管，但也因想賺零用錢被詐騙集團廣告吸引，成為車手頭，雖然2人皆辯稱首次犯案，但警方根據2人領錢、交易方式懷疑並方首度犯案。

警方也提醒，許多求職廣告主打「免經驗」、「日領薪資」以及「徵求二度求職者上門」等語，恐多為與詐騙集團相關之工作，希望民眾求職能注意以免觸法。

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