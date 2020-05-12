台灣人愛「下班時間取貨」！日本朋友排隊看傻眼…網：已經是日常

▲上下班時間超商排隊人潮易塞車。（示意圖／本報資料照）



記者黃可昀／綜合報導

常常在便利商店等結帳時，會遇到店員跑去拿客人包裹，這時排隊人潮就會大打結。一名網友表示，上周和日本朋友到超商買東西，剛好遇到前面有一位要取貨的客人，日本朋友就很納悶，「台灣人好像很喜歡在尖峰時段取貨欸？」反觀日本人則是會特地挑人少的時段才去領包裹。

原PO在PTT表示，當時將近晚上6點，剛好是上班族下班時間，所以店裡人潮比較多，他們在排隊結帳時，前面一位女客人剛好在取貨，店員跑去找貨物、刷條碼及結帳，整個過程花了5分鐘，這段期間累積了越來越長的排隊人龍。日本朋友見狀便小聲地問，為什麼台灣人喜歡挑人多的時段取貨，原PO回應，「痾..就剛好下班下課方便阿！」對方則擔心在尖峰時間取貨會導致結帳效率下降，趕時間的客人沒辦法快速結帳，造成許多人不便，「我之前的朋友都不會在rush （尖峰）的時候做這種事欸，寧願之後再出門一趟，不然有點不好意思。」這段對話引發原PO深思，尖峰時段去超商取貨、列印真的不妥嗎？

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▲雖然人多的時候取貨會不好意思，但還是以自己方便為主。（示意圖／記者屠惠剛攝）



網友指出，這是台灣人和日本人的個性差異，日本人很怕麻煩別人，或是承受他人異樣眼光，寧願自己多跑一趟也不要害其他排隊客人等很久，「就日本人怕麻煩別人的個性咩，這是民族性的不同啦」、「尖峰時段去便利商店還要看誰有資格真的有病，買早餐的為什麼不前一晚先買好」、「只有日本人那種一天到晚怕添人麻煩的才會這樣想，台灣人會想這就是我的便利。」

比起下班時間取貨，網友認為更惱人的是上班前取貨、繳費等等，「上班最討厭遇到前三名，取貨、買咖啡、繳帳單」、「下班繳費取件還好，上班趕買早餐看到前面在繳費會心死」、「之前上班被繳費大媽搞到遲到過」、「上班前面有五個人點大熱拿已經是日常，台灣人早就習慣。」