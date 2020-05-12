日本人喜歡台灣什麼？冠軍出爐網友傻眼　竟是「這品牌」勝出

▲台灣民眾非常喜歡去日本旅遊。（示意圖／免費圖庫pakutaso）

記者康心禹／綜合報導

台日關係向來緊密，日本一直是台灣民眾最愛去旅遊的國家，日本人也非常喜歡台灣的食物、文化等等。最近就有網友在日本網路論壇「5ch」發起討論，好奇詢問日本人就竟喜歡台灣的哪些地方，該討論串也被台灣的PTT轉發，掀起一陣熱議，而討論度最高的竟然是「ASUS」（華碩）。

日本有一名網友近日在論壇「5ch」上以「喜歡台灣的哪裡？」為題發文，話題一出引起熱烈討論。網友們紛紛留言台灣最讓自己印象深刻的特色，「喜歡台南的街道」、「胡椒餅好好吃」、「喜歡台灣的刨冰」、「有趣的甜點」、「許多小吃攤都很美味又有趣」、「台灣伴麵」。

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▲3C品牌「ASUS」受到日本網友的喜愛。（圖／華碩提供）

此外，中信兄弟的啦啦隊女孩「峮峮」和南韓人氣女團TWICE的台灣成員「周子瑜」也受到許多日本網友的喜愛。

其中最受到日本人喜愛的冠軍竟然是「ASUS」，「喜歡ASUS」、「我的ASUS電腦超耐用，所以喜歡台灣」、「我這麼多年來都很愛用ASUS手機」、「ASUS很強大」、「PC很強，ASUS、GIGABYTE、acer」。而這個結果也讓台灣網友超意外。

然而，最讓日本網友最不能接受的，是台灣特有的調味料「八角」，「討厭八角，不知道那個臭味怎麼了」、「八角超臭」、「八角的味道好噁心」、「八角地獄」、「把八角加到餃子裡的話我跟你拚命喔！」。

▼許多日本網友不能接受八角的味道。（圖／Pixabay）