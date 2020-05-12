健身房驚魂！長髮妹跑步機上拉伸…下秒全身麻痺倒地「當場失禁」

▲長髮妹在健身房遭到電擊，當場漏尿。（圖／翻攝自看看新聞）



記者鄭思楠／綜合報導

浙江省杭州市一位長髮妹喜歡運動，健身已經3年，沒想到日前差點遇大禍。日前，她在已經關掉電源的跑步機上，做拉伸運動時，一隻手觸碰到扶手後突然被吸上去，下秒另外一隻手也被吸上去，之後就感覺到一股強大的電流瞬間通過全身，當場全身發麻痛苦不堪，甚至尿失禁。

據《看看新聞》報導，鍾姓女孩喜歡運動，在當地一家健身房已經健身3年了，出事在4月28日。在被電之後，她腦袋就有點不清醒了，不過還是在第一時間喊了救命。

可怕的是，在鍾女喊出救命之後，附近鍛煉的人都看著她，但是誰也沒有幫忙，整個過程持續了很久，已致她開始失禁。在鍾女觸電之後，一位男教練走了過來，她告訴這位教練，自己觸電了，希望教練把清潔工叫過來，因為小便失禁需要處理。

隨後，鍾女馬上就跑到了更衣室洗了澡，並且更換了衣服，而就在換完衣服之後，發現手上有四五個水泡，隨後就被送到了醫院，被醫生診斷是電擊傷，並且距離觸電已經過去2小時。目前，經過醫院的治療，她的身體已經沒有問題，但是已經過去了好幾天，手上仍然有被電的痕跡。

▲診斷證明。（圖／翻攝自看看新聞）

鍾女控訴，治療費用是3千多元人民幣（約新台幣1.3萬元），都是自己花的錢，希望健身房能夠給一個說法。但健身房的態度讓她超級氣憤，「健身房的區域經理說，他們的跑步機是沒有問題的，至於怎麼被電傷的，他們也是不清楚的，對於賠償，說建議我去走法律程序。」

為了證明自己確實是在跑步機上面觸電的，鍾女找到了一位目擊者。目擊者說，當時確實聽到了有人喊救命，所以就回過頭去看了一下，然後就看到鍾女在跑步機上，「當時第一個私教過去問了幾句就走了，一會兒之後又來了一個私教，問第一個私教怎麼回事，而第一個私教說鍾女士被電了。」

由於健身房的態度讓鍾女無法接受，她決定向法院提起訴訟，通過法律途徑來解決這件事。

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