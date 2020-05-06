囚禁凌虐3個月...2萬9薪只給4千　17歲活靶少年驚恐逃出：老闆輸錢就動手

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣一名17歲單親少年2019年10月到詹姓雇主處當鐵材工人，不僅拿棍子打還餵他吃狗屎，拿空氣槍將他當活靶射，全身佈滿彈孔傷痕，還施以電擊，更不讓他返家囚禁3個多月，從原本體重59公斤瘦到48公斤，少年今天也出面說，從1月間，老闆帶了玻璃球吸安非他命後，只要詹男玩線上遊戲賭博輸錢就施暴，百般凌虐。

▲被雇主凌虐的17歲少年。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲被凌虐的少年囚禁處。（圖／記者唐詠絮翻攝）

少年說，剛開始詹男對跟另一名員工林男都還好，去年10月經由原來的仲介公司轉介到詹男公司上班當鐵工，第1個月原本可以領2萬9千元，被他扣一扣，最後只領3,4千元，剛開始對我們沒有那麼反差，1月份他帶了玻璃球回家，從吸安非他命，只要線上遊戲賭博輸錢，就對他跟林男2人施暴，拿棍子打我、綑綁著用110伏特電壓電擊、用空氣鎗射，強餵狗飼料跟狗屎，無所不用其極，求饒也不停手。

▲被雇主凌虐的少年。（圖／翻攝自彰化踢爆網）

少年指出，其間有2次想要逃跑，要讓外界知道詹男兇殘的手段，但都無法逃出。據了解，林男與少年囚禁在彰化埤頭詹男的住家內，2人被凌虐到只剩一口氣，林男趁隙逃出到超商先佯裝偷東西送警局，才敢跟警方求救，要他也要救救少年，整件事才曝光。

▲被雇主凌虐的少年慘遭截肢。（圖／翻攝自彰化踢爆網）

警檢5月4日到詹男等人住處搜索，扣得球棒、空氣長槍及電擊器等證物，同時拘提詹男等3名犯嫌到案，經檢察官訊問後，認詹、黃、李等人涉有殺人未遂、重傷害、私行拘禁及違反人口販運防制法等罪嫌，且有逃亡及勾串證人之虞，於5日夜間向法院聲請羈押禁見，下午法院裁定准押。

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