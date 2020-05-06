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外配子遭凌虐吃狗屎當BB彈活靶　逃到超商「偷東西」引警察獲救

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▲17歲少年被雇主凌虐截肢。（圖／翻攝自彰化踢爆網）

▲17歲少年被雇主凌虐截肢。（圖／翻攝自彰化踢爆網）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣一名17歲單親少年2019年10月到詹姓雇主處當鐵工人，不僅餵他吃狗屎餵他吃毒，拿空氣槍將他當活靶射，全身佈滿彈痕還施以電擊百般凌虐，不讓他與媽媽吃年夜飯，還恐嚇他「你如果敢逃我就會對你家人不利」，將他與另一名林男囚禁在埤頭鄉家中3個月，如今家中大門深鎖，附近住戶也對此事絕口不提。

今天中午記者前往詹男位於埤頭的住家，這也是當初囚禁林男與少年的處所，周邊住戶都不知道有此事發生，只知道他們家出入的人複雜，在詹男的身邊經常看到1名身材瘦瘦的少年，幫他們帶小孩整理家務，有時清晨還可以看到少年已經起身在整理垃圾，少年經常低頭不語，今天看到午間新聞才知道，原來就是這名少年，真的很心疼又不捨。

▲主嫌詹男住家大門深鎖。（圖／記者唐詠絮攝）

▲主嫌詹男住家大門深鎖。（圖／記者唐詠絮攝）

據了解，林男與少年囚禁在彰化埤頭，林男趁隙逃出到超商先佯裝偷東西送警局，才跟警方求救，要他也要救救可憐的少年，整件事才曝光，4月10日少年被獲救。主嫌詹男帶著妻小與黃男知道事情曝光，便開始逃逸，一直到5月4日詹男回到埤頭家中，被警方逮捕。

而少年的外配媽媽，在小吃店幫忙洗碗送餐，2母子靠著微薄收入生活，如今兒子因為被施暴而全身電擊又被截肢，怎麼會知道當初兒子好好的去工作，卻變成傷殘返家，對母親而言是真的是一個很大的傷痛，如今面臨在眼前的是少年的後續救治為題，龐大的醫藥費無疑雪上加霜。

▲17歲少年被雇主凌虐截肢。（圖／翻攝自彰化踢爆網）

▲17歲少年被雇主凌虐截肢。（圖／翻攝自彰化踢爆網）

有關彰化少年到桃園打工遭老闆限制自由及施暴一事，彰化縣政府社會處接獲通報後已立即指派社工瞭解，針對兒少遭不當對待事由進行調查及提供相關處遇協助。後續將評估案主需求，積極協助案主醫療及提供心理諮商資源，另針對案主意願協助復學或提供就業輔導。

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