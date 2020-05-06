單親少年打工3個月慘遭凌虐　全身被BB彈打成蜂窩！惡雇主逼吃狗屎電擊

▲17歲少年被雇主凌虐截肢。（圖／翻攝自彰化踢爆網，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

驚悚！一名17歲單親少年，跟外配媽媽相依為命，年紀輕輕就想為家裡減輕負擔賺點錢，3個月前在人力仲介下，跟著吃安非他命的詹姓老闆北上工作，沒想到詹男用繩子綁他，110伏特電擊、瓦斯槍射身體、逼他吃狗屎，無所不用其極，最後導致被截肢，可惡至極的行為被爆料po網，警方循線追查。

北斗警分局4日晚間逮捕主嫌詹男、詹男同居人李女及黃男等3人，訊後依殺人未遂、私行拘禁、使人為奴隸、重傷害等罪嫌，移送彰化地檢署偵辦，涉有殺人未遂、重傷害、私行拘禁及違反人口販運防制法等罪嫌，且有逃亡及勾串證人之虞，於5日夜間向法院聲請羈押禁見。

經檢方調查後發現，詹男、黃男為經營鋼構組裝工程之外包商，李女則為詹的同居女友，被害人林男及羅姓少年為他們的員工兼學徒，自109年1月間起，詹、黃及李經常以工作不力為藉口持球棒或徒手毆打被害人等。且將被害人等之行動電話、證件等扣留，阻斷其等對外聯繫，期間並將被害人等反鎖於倉庫，並以麻繩綑綁被害人等，同時持自製通電器具電擊被害人等，甚持空氣長槍射擊被害人等，致被害人等受有電擊（燒）傷及皮膚壞死等傷害。後詹姓犯嫌將被害人押至桃園地區員工宿舍時，被害人等始伺機脫逃報警。

警檢5月4日對被告等人住處搜索，扣得球棒、空氣長槍及電擊器等證物，同時拘提詹姓等3名犯嫌到案，經檢察官訊問後，認詹、黃、李等人涉有殺人未遂、重傷害、私行拘禁及違反人口販運防制法等罪嫌，且有逃亡及勾串證人之虞，於5日夜間向法院聲請羈押禁見。

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