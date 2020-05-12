人妻注射玻尿酸…一針下去「左眼失明、鼻子爛掉」！下秒病危送進ICU

▲人妻打玻尿酸突然腦中風。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者鄭思楠／綜合報導

河南省安陽市滑縣的李姓人妻因為愛美，一直想微整，在一家美容院買了3000元人民幣左右（約新台幣1.3萬元）的抗皺產品後，獲贈了一支玻尿酸注射。沒想到，美容師在往她鼻子注射了玻尿酸之後，針還沒拔出來，她的左眼突然失明，甚至還進入了ICU。

據《星視頻》報導，李女的公公表示，王兒媳婦做了微整形之後，直接住進了鄭州市鄭大第一附院的ICU病房，「兒媳做微整形，是危險的危，眼睛都瞎了，當時家屬都不知道，夜裡醫生通知了我兒子才知道的。」

▲人妻打玻尿酸，左眼失明。（圖／翻攝自星視頻）

李女曾在甦醒時透露，當時打的是玻尿酸，手術結束後還沒下床，眼睛都開始腫脹，眼睛刺疼刺疼的。見到這個情形，美容店老闆直接把她送到了滑縣人民醫院。隨後，她左眼完全失明，而且頭非常的痛。醫生診斷，她為急性腦中風，左眼視網膜中央動脈阻塞。

隨後，該美容院老闆就開始消失，遲遲不肯路面。家屬氣憤表示，想雙方進行見面協商，讓李女在醫院有個良好的救治。

據當地衛健委調查，涉事美容院並未取得相關許可證，相關醫師也沒有行醫資格證。目前，相關調查仍在進行中。

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