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中國兩會規模縮水　僅3官媒可進會場「記者會剩4場」靠視訊採訪

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▲▼ 2019,大陸,兩會,人大,政協。（圖／記者任以芳攝）

▲今年兩會可能不會出現此畫面。（資料照／記者任以芳攝）

文／中央社台北11日電

受疫情影響，今年中國全國「兩會」會期將減為約7天，媒體採訪空間也被限縮。消息人士透露，據初步規劃，今年「兩會」的記者會將大幅減少到4場，而各團組對媒體的現場開放日也被取消。

中國行業報協會微信公眾號「傳媒茶話會」10日披露，今年全國「兩會」擬保留的4場記者會，分別是全國政協會議記者會、全國人大會議記者會、外交部長記者會，以及總理記者會，且將以視訊會議方式進行。

同時，大會將嚴格控制今年全國「兩會」的媒體採訪人數。根據披露，僅有新華社、人民日報、中央廣播電視總台等3家一線官媒的記者獲准進入人民大會堂， 且將限制面對面採訪的頻率。

因應多數記者無法進入人民大會堂採訪，據不具名的權威人士指出，今年全國「兩會」仍將設立新聞中心，開放媒體記者進入，並透過視訊方式採訪會議相關內容。

▲▼ 2019,大陸,兩會,人大,政協。（圖／記者任以芳攝）

▲兩會是大陸每年重頭大戲。（圖／記者任以芳攝）

依往例，全國政協會議及全國人大會議記者會，分別是在全國政協、全國人大開幕前一天舉行，由這兩個機構的發言人出席；外交部長記者會則是在會議期間舉行；總理記者會則是在全國人大會議閉幕當日舉行。

往年，中國全國「兩會」的記者會約有15至20場。 除上述4場外，還包括其他部委首長出席的記者會，以及特定人大代表、政協委員針對官方設定議題出席的記者會。 但若這一披露屬實，除外交部長以外的部委首長記者會，以及人大代表、政協委員記者會，今年全國「兩會」都不會舉行。

雖然往年全國「兩會」安排的人大、政協各團組開放日今年被取消，媒體無法與人大代表、政協委員面對面接觸，但初步規劃將以視訊方式代替，媒體再透過視訊報導會議內容。

至於近幾年全國「兩會」在人民大會堂內，安排特 定部委首長、人大代表、政協委員接受提問的「部長通道」、「代表通道」、「委員通道」，今年也將改採視訊方式播出，不開放媒體前往現場。（編輯：邱國強/ 周慧盈）

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