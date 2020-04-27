「人民武警法」修訂草案提出審議　中共軍委收權...地方政府無權調動！

▲中國人民武裝警察部隊司令員王寧。（圖／翻攝自央視）

記者劉亭／綜合報導

中國人民武裝警察部隊司令員王寧26日介紹，人民武裝警察法修訂草案提請審議，草案強化對武警權力運行的監督，明確中共軍委監察委員會、武警各級監察委員會是法定監督機關。

全國人大常委會會議第十七次會議以現場加影像直播方式舉行。王寧表示，現行人民武裝警察法自2009年8月27日頒布實施，隨著國防和軍隊改革不斷深化推進，現行人民武裝警察法已不能適應形勢的發展，需要重新修訂完善。

此次修訂主要是增加了「組織和指揮」一章，將「任務和職責」一章調整為「任務」和「職權」兩章。草案總則部分明確規定武警部隊擔負執勤、處置突發事件、反恐怖、海上維權執法、搶險救援和防衛作戰任務。

並單設「任務」一章，細化執勤任務范圍規定，增加處置突發事件、反恐怖和搶險救援的任務范圍規定，對海上維權執法任務和防衛作戰任務作了援引性規定。

▲武警部隊。（圖／路透）

草案強化對武警部隊權力運行的監督，明確了中央軍委監察委員會、武警部隊各級監察委員會是人民武裝警察執行任務的法定監督機關。

根據香港01報導，需要重新修訂的直接原因是武警已完成改革，中共2017年12月決定調整武警領導指揮體制，實行「中共中央軍委-武警-部隊」領導指揮體制，歸中共中央軍委建制，不再列國務院序列，中共地方各級黨委、政府及各級公安部門均無權調動武警。

本次修法有五個主要訴求，包含落實「中共軍委集中統一領導」改革要求；明確「六位一體」使命任務；對武警的組成、指揮關係、與地方黨委和政府之間的兵力需求對接、指揮協調機構、業務指導關係作規定；對武警的職責權限做規定；五是相關保障和監督檢查。

►戴口罩更要保養