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彭博：陸考慮今年不設GDP增長目標　改宣布「描述性」經濟目標

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▲中國大陸,兩會,習近平,王岐山,李克強,王毅,五星旗,人民,中共,五星旗。（圖／路透社）

▲年度GDP增長目標一般由國務院總理於發表「政府工作報告」時宣布。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸全國兩會將在5月21日登場，依慣例，當年度的GDP（國內生產總值）增長目標將在會議期間列出。不過，《彭博》6日報導指出，在新冠肺炎疫情對全球經濟造成重大衝擊的情況下，大陸的領導階層正考慮今年不設定GDP增長目標，只宣布「描述性」的經濟成長目標。

報導引述了知情人士的說法表示，大陸為了遏制疫情，採取了停工的決定，而隨著疫情朝各國蔓延，全球需求也迅速下滑，大陸可能將出現「後毛時代」以來最慘的經濟表現。大陸的領導階層也面臨抉擇，只能設定一個「令人不安」的低增長目標，或是一個「不切實際」高增長目標。

▲中國大陸,兩會,習近平,王岐山,李克強,王毅,五星旗,人民,中共,五星旗。（圖／路透社）

知情人士提到，大陸兩會即將在5月底舉行，依慣例，會上將宣布GDP增長目標，去年的目標範圍是6％至6.5％；不過，在新冠肺炎疫情帶來的不確定性下，大陸的領導階層正在考慮不設定具體的GDP增長目標數字，只宣布「描述性」的經濟成長目標。

不過，知情人士也說，領導階層尚未做出最後的決定。對於此消息，大陸國務院新聞辦拒絕評論，國家發改委也沒有給出回應。

包含中國人民銀行（大陸央行）顧問馬駿在內的一些經濟學者都曾主張放棄設定具體的經濟成長數據，因為這會給決策者帶來壓力。值得注意的是，大陸領導階層4月召開政治局會議時，對於實現經濟增長目標的看法也出現逐步軟化的趨勢。

▲中國大陸,兩會,習近平,王岐山,李克強,王毅,五星旗,人民,中共,五星旗。（圖／路透社）

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