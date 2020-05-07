美國務院考量中國人大在即　推遲香港自治報告

▲美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。（圖／路透）

文／中央社華盛頓6日綜合外電報導

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）今天宣布延後發布一份報告，內容攸關中國是否如美國「香港人權與民主法案」所要求的尊重香港自治。這項法案去年11月底生效，觸怒北京。

蓬佩奧未提到發布報告的新日期，他表示，延後發布是因中國計劃於5月22日召開第13屆全國人民代表大會第3次會議，北京此刻對於避免異議尤其小心謹慎。

蓬佩奧告訴記者：「我們延後向國會提出評估香港自治狀況的報告，這讓我們得以說明北京在人大會議前可能考慮採取的新動作，而這些動作可能進一步傷害中國所承諾的香港自治下的人民。」

依據「香港人權與民主法案」（Hong Kong Human Rights and Democracy Act），美國國務院須在5月底前檢視中國是否尊重香港這個前英國殖民地的自治權，並判斷香港是否仍值得享有美國的優惠貿易特權。

這項法案去年11月獲得國會壓倒性支持，總統川普在中國怒控干預下，勉強於去年11月底簽署成法。

美國跨黨派國會議員力促政府向前邁進，提供香港情勢的「正確」評估。香港去年因支持民主的示威活動不斷，動盪數月之久。

共和黨籍聯邦參議員盧比歐（Marco Rubio），以及民主黨籍眾議員兼外交事務委員會主席恩格爾（Eliot Engel）等國會議員近期在寫給蓬佩奧的信中指出：「美國依據『香港人權與民主法案』使用可行手段，是相當緊要的。」

信中提到，國務院的報告應「明白讓北京知道，違背對國際、對香港人民的承諾，將招致後果」。

中國昨天警告香港，不會容忍新的抗議活動出現。香港先前為了因應2019冠狀病毒疾病（COVID-19）而採取封鎖措施，但近日又出現一些小規模示威活動。