越南抗議中方南海禁漁令！陸外交部強硬反擊：無權說三道四

▲越南政府反對中方的單方面決定。（圖／路透社，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

越南外交部發言人黎氏秋姮（Le Thi Thu Hang）日前表示，反對中方單方面對「東海」（中稱南海）實施三個半月的休漁期。對此，中國外交部發言人趙立堅今（11）日強調，西沙群島是中國領土，不存在任何爭議，越方無權說三道四。

針對越南政府的抗議，趙立堅在例行記者會上表示，根據國際法和中國國內法，中國在南海享有主權權利和管轄權，因此實施的伏季休漁制度，是中方依法行使行政管理權利、履行相關國際義務的正當舉措，有利於南海漁業資源養護和可持續發展。

最後，趙立堅強調，「越方無權對中方上述舉措說三道四，更不應該鼓勵其漁民侵犯中方權益，破壞南海漁業資源可持續發展。」

中國海警局日前頒布通告稱，自2020年5月1日至8月16日，南海海域全面進行為期三個半月的休漁期。越南漁業協會事後要求越南政府對中方的「單方面決定」，採取「強有力的行動」。

此外，黎氏秋姮也指出，越南擁有充分的歷史和法律依據，以證明越南對黃沙、長沙群島的主權符合國際法，作為東海沿岸國家和1982年《聯合國海洋法公約》的締約國，越南對根據《公約》規定確立的本國海域擁有主權、主權權利和管轄權，同時根據《公約》規定享有其他海上合法權益。

其實，趙立堅在4月初的記者會上，也表示西沙群島、南沙群島是中國領土；「越南方面有關主張違反包括《聯合國憲章》《聯合國海洋法公約》在內的國際法，是非法的、無效的。」

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