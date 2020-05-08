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美利堅號南海航行衛星圖曝光！遼寧號「也在附近」較勁意味濃

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▲▼美利堅號南海航行衛星圖曝光！遼寧號「也在附近」較勁意味濃。（圖／翻攝南海研究論壇）

▲南海研究論壇發佈「美利堅號」航行衛星圖。（圖／翻攝南海研究論壇）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸「南海研究論壇」近日發佈了美國海軍「美利堅號」（LHA-6）兩棲攻擊艦4月下旬在南海航行的衛星圖。可以發現，美利堅號進入南海的同時，解放軍遼寧號航空母艦（CV-16）也在附近，顯示兩方較勁意味濃厚。

▼美國海軍公布美利堅號（後方）航行南海的照片。（圖／美國海軍）

▲▼美國海軍美利堅號航行南海。（圖／美國海軍）

衛星圖顯示，美利堅號4月18日出現在中沙群島的東南方海域，並快速向南航行，在19日抵達南沙群島永暑礁西方的海域，並逐漸放慢速度，疑是在進行特殊任務，直到23日抵達南沙群島西南方海域，才開始往北掉頭，並於24日再度經過永暑礁西方海域。

▼遼寧號近年多次赴南海演訓。（圖／CFP）

▲▼遼寧艦。（圖／CFP）

值得注意的是，就在美利堅號進入南海海域的同時，衛星圖也顯示，解放軍遼寧號航母正在周圍海域，21日時位於中沙群島南方，正在向西航行。據解放軍說法，遼寧艦此次演訓為期一個月，航經宮古海峽、巴士海峽進入南海展開訓練，最後返回青島軍港，是年度計畫內的例行安排，提升了遠海實戰化訓練水準，檢驗了遼寧艦編隊體系作戰能力。

此外，先前也曾傳出，美利堅號在南海航行期間，被同時也在南海的遼寧號編隊船艦「包圍」，甚至還流傳出一張衛星圖，顯示美利堅號周圍10至30公里處分佈著8艘船艦。雖然「包圍」的消息未獲任何官方證實，但隨著相關的衛星圖接連流傳，聯想空間也逐漸增加，更顯示了中美海軍在南海的較勁意味越來越濃厚。

▼美國海軍公布的美利堅號照片遠處有兩個小白點，被認為是解放軍船艦。（圖／美國海軍）

▲▼美國海軍美利堅號航行南海。（圖／美國海軍）

▼流傳的衛星圖，被指為美利堅號受「包圍」的證據。（圖／翻攝自鼎盛軍事）

▲▼衛星空照圖顯示，美利堅號疑似遭到8艘軍艦包圍。（圖／翻攝自鼎盛軍事）

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