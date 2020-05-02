美軍軍機又現台灣周邊空域　4月以來第14次

▲美軍軍機5月首次現蹤台灣周邊空域。（圖／翻攝自twitter／Aircraft Spots）

記者蘇晏男／台北報導

美中兩國進期多次在我國附近海域或南海進行軍事動作。專門追蹤飛機動態的推特帳號「飛機守望」（Aircraft Spots）2日發文指出，一架美軍EP-3E電子偵察機現蹤巴士海峽。這不僅是5月首次，也是自今年4月以來第14次有美國軍機出現在台灣周邊空域。

根據推文指出，美軍EP-3E電偵機現蹤巴士海峽後，由東往西飛往南海。而據《自由時報》報導，國防部發言人史順文稱相關動態國軍都全程掌握，一切正常。

據悉，4月份第一次有美國軍機現蹤台灣周邊空域是在8日的RC-135U電偵機；第二次是10日的RC-135U電偵機；第三次是11日的EP-3E電偵機；第四次是12日的EP-3E電偵機；第五次和第六次都在13日，分別為RC-135W電偵機和P-3C獵戶座反潛機；第七次是14日P-3C獵戶座反潛機；第8次是15日的RC-135W電偵機；第九次是17日的RC-135U電偵機；第十次是18日的P-3C獵戶座反潛機；第11次是21日的EP-3E電偵機；第12次是25日的P-3C獵戶座反潛機；第13次則是30日的一架EP-3E電偵機，以「之字路徑」往返台灣海峽與巴士海峽之間。