蘋果產品行銷副總裁：AirPods的成功「幾乎就像野火一樣蔓延」

▲AirPods銷量不斷成長。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者陳心怡／外電報導

2016年所推出的AirPods，已成為蘋果驕人的產品之一。根據《Macrumors》報導，蘋果產品行銷副總裁喬斯維克（Greg Joswiak）在一份最新報告中表示，AirPods的表現比蘋果想像的還要好，且喬斯維克指出，AirPods的銷量成長「幾乎像野火一樣」。

AirPods本來並不是蘋果計劃中的主打產品，2016年的發布會上，AirPods短短登台僅5分鐘，去年的升級版AirPods Pro，更未在發布會上亮相。不過，日前蘋果執行長庫克（Tim Cook）在首季業績會議上就讚賞市場對AirPods的需求是可觀的。科技媒體Wired估計，AirPods去年為蘋果帶來73億美元（約新台幣2,200億元）的銷售額，同時較前一年增加1.2倍。

蘋果產品行銷副總裁喬斯維克受Wired訪問時表示，AirPods的成功快如野火蔓延，從未想像過能如此成功。他提到，蘋果在首款AirPods問世前，已對無線產品的市場有遠景。事實上，在2009年，蘋果已開始策劃新耳機產品，並與史丹佛大學合作，對不同的耳朵形狀進行3D掃描，研究結果成為其後推出的AirPods。之後，蘋果一直在收集耳朵形狀數據，最終設計出大中小3款耳塞 ，並可適用於全球大半用戶。

蘋果分析機構Above Avalon創辦人Neil Cybart對媒體表示，AirPods的成功，主要是因為它是一個更便宜、簡單的產品，耳機是手機的最佳配搭，相較於Apple Watch，年輕的用戶更需要AirPods。