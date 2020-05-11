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影／40多歲男「確診時無肺炎」住院48天仍不治！　張上淳：住沒幾天就呼吸衰竭

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記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（11）日宣布新冠肺炎再增1名死亡個案，個案為40多歲男性（案197），本身不是老年人也無慢性病史。專家小組召集人張上淳說，個案確診入院時無肺炎，但病情變壞的非常快，用葉克膜1個多月，遇上併發症造成敗血性休克，最後不幸多重器官衰竭。

▲▼疾管署說明新冠肺炎疫情,張上淳。（圖／記者李毓康攝）

▲中央流行疫情指揮中心專家小組召集人張上淳。（圖／記者李毓康攝）

請繼續往下閱讀...

案197和太太案202在3月8日至18日至美國探親，案197在3月19日發病，3月24日確診，5月10日死亡，住院總共48天。張上淳說，案197基本上住院沒幾天就肺炎、呼吸衰竭住到加護病房，4月初就開始用葉克膜直到死亡前，葉克膜使用時間很長，所以容易出現併發症，也遇上不少併發症，最後出現敗血性休克，接著就多重器官衰竭，不幸不治。

 440,肺炎,確診,案例,成長圖,敦睦艦隊05/11( 圖／曾梓倩製）

▲5月11日沒有新增確診，但增加1人死亡，死者為案197，3月曾和妻子到美國探親。（圖／曾梓倩製）

張上淳進一步表示，該病患不是老年人，也沒有慢性病史，但病快變壞很快，之後肺炎變得非常嚴重，呼吸器無法維持，所以只好用葉克膜，使用葉克膜非常久，中間呼吸血氧一度有改善，但因為其他併發症造成敗血性休克，所以不幸死亡，而在醫療上，敗血性休克的致死率的確非常高。

▲▼5月11日無新增病例，累計368人解除隔離，但有1人死亡。（圖／指揮中心提供）

▲5月11日無新增病例，累計368人解除隔離，但有1人死亡。（圖／指揮中心提供）

而在葉克膜方面，張上淳解釋，如果使用呼吸器後，血氧仍不夠理想，就會使用葉克膜，透過體外循環，給予足夠的氧氣，再回到病人身體裡，如果短時間恢復，葉克膜就可以早點移除，因此葉克膜是否可以移除，沒有一定時間，主要是根據病人個人狀況。

▲▼216,肺炎,關係圖,地圖（圖／陳昱璇製）

▲死者為案197，今年3月8日到18日與妻子到美國探親染疫。（圖／陳昱璇製）

死亡個案是台灣最後兩例使用葉克膜的患者之一，張上淳強調，兩名患者都使用葉克膜超過1個月的時間，血液長久送到體外做循環，對血液本來就會有破壞跟消耗，也容易造成體內出血狀況，且血液透過導管到外面，都容易造成次發性感染狀況，所以就會出現併發症，所以第7名死亡個案很遺憾，個案太太則是在4月11日就已經出院。

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