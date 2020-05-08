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獲利最低的一款iPhone！　Apple放棄高利潤搶攻中階市場

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▲▼ iPhone SE 開賣 。（圖／記者張一中攝）

▲iPhone SE 為獲利最少的一款蘋果手機。（圖／記者張一中攝）

記者謝仁傑／綜合報導

蘋果向來將TA族群定位在高階市場，上個月推出新的 iPhone SE 可以說是它們目前推出最實惠的手機。為與安卓的中低價位產品做競爭，蘋果不惜損失高利潤，降低了 SE 的生產成本，日本調研公司「Fomalhaut Techno Solutions」報告指出，SE 的成本較 iPhone 8 降低18％。

大家都有注意到，SE 與 iPhone 8 的外觀大致相仿，在外殼與大多數的零組件均沿用 i8，不過藉著壓低面板價格，成本上有了大幅下降，定價甚至較 i8 還低，且 SE 雖只有一個標準鏡頭，卻不如其他手機遜色，只是無法用超廣角或光學變焦拍攝；以同樣64G版本來說，i8 剛推出的價格為25,500元，SE 則為14,500元。

然而因 SE 缺少大螢幕機型，僅在容量上提供三種機款，售價又較 i8 低上許多，導致 SE 仍是目前蘋果推出的新機中獲利最少的一款。根據外媒報導指出，iPhone SE 的LCD面板由日本 JDI 供應，未來夏普（SHARP）將會成為協力供應商，而非先前傳出採用中國面板。

儘管螢幕上只有一種選擇，外觀也與 i8 極度相似，外媒認為 iPhone SE 搭載了蘋果最新 A13 晶片，就像是具有超跑引擎的家用車，無論是在性能和價格上都令人十分滿意。


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