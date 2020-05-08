郭明錤分析蘋果新面板Mini-LED受惠台廠　惠特今天應聲拉漲停

▲蘋果2021年產品將配備新面板技術Mini-LED。（圖／iPhone Addict）

記者謝仁傑／綜合報導

天風國際分析師郭明錤指出，第一批配備Mini-LED面板技術的 Apple 產品，可能需要花費比預期更長的時間生產，應要到2021年才會推出。若蘋果的Mini-LED開發進度符合預期，惠特（6706）的成長動能將會在今年下半年開始逐漸轉強，全年財報表現將會高於市場預期。

惠特股價今天也應聲拉上漲停，來到119元，是今年1月30日以來新高價。

郭指出惠特擁有的獨占優勢，除了是蘋果欽點Mini LED顯示器的點測分選設備獨家供貨商，其次惠特的分選生產良率優於晶電，經驗證後獨家代工晶電分選生產流程，且預計2021至2022年會有新的Mini-LED代工廠加入蘋果供應鏈，屆時惠特將會因技術優勢，有望維持獨家分選測試設備供貨商、分選生產流程的領先地位，成為最大的受益者。

郭先前曾表示，蘋果已在為多達六種Mini-LED產品做準備，包括14.1吋 MacBook Pro、16吋 MacBook Pro、10.2吋 iPad、12.9吋 iPad Pro 和 iPad mini 以及 27 吋的 iMac。

未來的Mini-LED顯示器將使用大約10,000個LED，每個LED的尺寸小於200微米。Mini-LED面板將會讓產品重量變得更輕、更薄，同時也兼具最新的 iPhone OLED面板的許多優點，包括色域、對比度和動態方面的良好性能。



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