用Memoji頭像參與會議！蘋果新專利展現虛擬會議願景

▲未來有機會可以Memoji頭像來參與虛擬會議。（圖／取自蘋果）

記者王曉敏／綜合報導

忘了Zoom等其他視訊會議吧！據外媒報導，蘋果一直在研擬一種透過虛擬實境（VR）及擴增實境（AR）在3D空間中召開會議的方式，讓每個用戶都可在自己的桌邊「看見」其他與會者。

該技術並不是像《星際大戰》等科幻電影那樣的全息投影（hologram），而是透過螢幕或眼鏡，讓用戶可看到一個可行動並可與之互動的虛擬分身。據科技網站《Appleinsider》報導，蘋果最新專利「提供仿生虛擬會議室的通訊系統及發法」即展示出這項令人著迷的概念。

蘋果在專利文件中寫道：「本發明涉及一種用於操作系統以提供至少2名用戶參與虛擬會議的方法，」據蘋果說明，其將於顯示設備上顯示一個虛擬會議空間，並檢測用戶的生物特徵，於虛擬會議空間中顯示出具備該用戶生物特徵的虛擬分身，這個虛擬化身將可在任何距離上呈現給其他與會者。

可以想像一下，以Animoji及Memoji的動畫面孔來參與會議，而該動畫面孔同樣可與用戶做相同的動作，包括說話時的嘴型及頭部運動等。該專利指出，這種虛擬實境的主要應用領域為娛樂及遊戲領域，「但在其他領域，特別是人與人間的互動領域，也希望能應用這種虛擬實境。」

此外，該專利強調，偵測每個用戶的「生物特徵」並非僅為了娛樂用途，而是進一步改善溝通。「如注視前方、眨眼或模仿生物特徵添加進你角色中，可以極大地改善人們的同理心及感知力。」

該專利與用戶如何實際創造或選擇一個虛擬分身無關，其主要闡述的是系統將如何反應並顯示用戶的特徵，但此前蘋果曾有一項專利描述了為來的iPhone能如何根據照片自動生成用戶的Memoji。