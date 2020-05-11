抖音女主播「死亡直播」驚悚畫面曝！精心打扮再見世界…夫滑手機目睹嚇腿軟





▲抖音正妹女主播發死亡預告。（圖／翻攝自杭州交通918）

記者鄭思楠／綜合報導

「 喂，是杭州警方嗎，我是青島抖音網友，剛剛刷到一名憂鬱症患者吃了安眠藥自殺，定位在杭州。」5月7日13時59分，遠在異地的一位男生給杭州錢塘新區下沙派出所打來報警電話。3分鐘後，派出所又接到一位男醫生報案稱，刷微信朋友圈時看到一條好友吃安眠藥自殺，定位在杭州。

據《杭州交通918》報導，因為2條報警是一致的內容，該自殺女子很快被發現是王女，是一名抖音主播，暫住在杭州市某租屋中。據網友透露，她在抖音直播間發布死亡預告，寫下「再見世界」，吃下安眠藥後，還不斷發文感受，「安眠藥的味道很好，不哭也不疼。」

▲警員和老公破門救人。（圖／翻攝自杭州交通918）

查到具體住址資料後，警員火速趕至王女所在租屋，途中通知了救護車支援，並及時聯繫了王女的家屬。警員到達王女家門口，多次敲門後都沒有回應，決定破門進入之時，一名自稱王女老公的年輕男子匆忙趕至現場，「我老婆在朋友圈PO文說要自殺，趕緊讓我進去。」

因為大門已經被反鎖，警員和老公合力撞破門，進入房間後，發現房間地上散落著安眠藥的包裝袋。王女平躺在臥室床上，索性還尚有意識。

據悉，王女長期患有憂鬱症，當前一直處於藥物治療階段，因為當日未正常服藥，病情發作，才服用了30多顆安眠藥。

之後，王女被送上救護車，因救助及時脫離了生命危險。

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