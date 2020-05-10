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北市9日驚見2浮屍！檢警速鑑識　男死者確定投水輕生

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▲▼北市9日發現2具浮屍，警方緊急將遺體打撈上岸，並釐清2人身份通知家屬。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲北市9日發現2具浮屍，警方緊急將遺體打撈上岸，並釐清2人身份通知家屬。（圖／記者黃彥傑翻攝）

記者張君豪／台北報導

北市9日驚見2起浮屍，警方先在上午6時許於通河西街1段的堤外發現1名女性浮屍，另外在下午3時許又在大直抽水站美堤河濱公園消波塊附近發現1名男性浮屍；由於9日為週末假日，連續發現兩具浮屍讓資深警員也嘖嘖稱奇，警方也緊急將2具遺體移置檢驗，希望能盡速釐清相關死因。

▲▼北市9日發現2具浮屍，警方緊急將遺體打撈上岸，並釐清2人身份通知家屬。（圖／記者黃彥傑攝）

▲北市9日發現2具浮屍，警方緊急將遺體打撈上岸，並釐清2人身份通知家屬。（圖／記者黃彥傑翻攝）

轄區中山警分局10日調查，發現在美堤河濱公園旁消波塊浮屍，經查死者為一中年男性，警方目前已經查出死者身分，並循線通知相關家屬並採驗、蒐集相關跡證，警方為求慎重起見，10日報請檢察官刑事相驗，經法醫確定該具浮屍是自殺溺斃，並未有外力介入或他殺問題。

北市警方呼籲：民眾若心有不順，請向社福機構與1995生命線尋求協助， 尋求解決之道，以免造不可挽回悲劇，及帶給家人無限之痛苦。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

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