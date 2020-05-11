逛24小時藥妝店「0時40分結帳」　店員疑惑：妳是員工嗎？真相糗爆了

▲日本藥妝店超好逛。（示意圖／資料照）

記者張嘉晏／綜合報導

日本大型藥妝店商品琳瑯滿目，加上一間就有好幾層樓，沒有逛個一小時根本出不來。一名女網友日前就到24小時營業的藥妝店購物，沒想到前往櫃檯結帳時，才發現店家因為疫情關係提早打烊、鐵門都拉下來了，但卻沒有人提醒她，害她糗翻表示以後不敢再去消費了。

「我真的是糗到爆炸，尷尬得要死！」一名女網友在臉書「爆廢公社公開版」發文，人在日本的她，某日晚間11點半到了24小時營業的藥妝店唐吉訶德購物，一直逛到12點40才到櫃檯結帳。

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孰料，她到櫃台時，店員滿臉狐疑問她「妳是員工嗎？」原PO當下不解，表示自己是要結帳的，結果對方卻說因為疫情自肅的關係，他們已經改到12點打烊了，鐵門也早已拉下。

原PO一看到鐵門上的公告，當下只想丟下東西趕快跑，不過好心的店員最後還是有幫她結帳。然而期間不僅有另外3名員工前來關心，最後店內主管還開後門讓她離開，令她不禁大喊「我大概道歉了10次以上吧」、「以後沒臉去買東西了啦！」

▲原PO差點要在藥妝店過夜了 。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

苦主補充，她在逛街的期間還有店員經過她的身邊，卻沒有半個人提醒她。不過後來主管也有向她90度鞠躬道歉，並表示會再詢問員工、改進。

網友們看完笑炸表示，「每次進去都要逛一個小時以上才出得來」、「唐吉真的太大了、睡在裡面應該也沒人發現吧」、「沒廣播要打烊嗎」、「好在沒被鎖在店內」、「有打卡上班嗎？新同事XD」。

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