初二少女約會學長「遭3男輪流性侵」　法院「從重判」4年...陸網氣炸：化學閹割

▲受到學長邀請赴約，少女卻遭到性侵。（示意圖／視覺中國CFP）

記者劉亭／綜合報導

安徽3名未成年男子2019年邀約一名未滿14歲少女出來，竟約定好輪流性侵她。田家庵區法院近日審理案件，3人被分別判刑3-4年。大陸網友對此相當不滿，認為刑期太輕。

根據安徽淮南市中級人民法院微信公眾號9日消息，徐某2019年2月份透過QQ加了初二在校女生朱某某好友，之後邀請她到洗浴中心。徐某、王某和許某竟協議，待對方抵達要輪流發生性關係，不知情的朱某某到達房間後，遭到3人輪流性侵。

法院經審理認為，被告人徐某、王某某、許某姦淫不滿十四周歲的幼女，其行為已構成強姦罪，且是共同犯罪，並應以輪奸從重懲處。綜合三名被告人的犯罪事實、犯罪性質、情節和對於社會的危害程度以及認罪、悔罪態度等，法院依法作出判決。

徐某犯強姦罪，被判處有期徒刑四年；被告人王某某犯強姦罪，被判處有期徒刑三年九個月；被告人許某犯強姦罪，被判處有期徒刑三年六個月。

但判決公佈後，許多網友表示，「判的這麼輕？犯罪成本這麼低，以後真的不敢想像」、「三到四年叫從重？？？？未成年保護法不保護未成年受害者而是未成年罪犯是嗎」、「憑什麼才3年，對這個孩子的傷痛才三年？？？30年都不為過，為什麼最近全是這樣的新聞，看著我就氣」、「怎麼著也得化學閹割、物理閹割、電子腳鏈三選一吧」。

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