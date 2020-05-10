南投飆39°C創今年最高溫　鄭明典警告：「氣溫比體溫高」很容易出問題

▲今日各地高溫炎熱，南投出現39度高溫。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

各地高溫悶熱，根據氣象局觀測資料顯示，南投服務區在中午12時50分飆出39度高溫，氣象局表示，這是今年截至目前最高溫紀錄。氣象局代理局長鄭明典也在臉書示警，39度很容易「熱」出問題來！請注意補充水分，不要在直射太陽下劇烈運動。

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▲氣象局針對11縣市發布高溫燈號。（圖／中央氣象局）

根據氣象局高溫排行榜，今日截至13時30分，全台最高溫出現在南投服務區，12時50分有39.0高溫；第二為高雄月眉，12時10分出現38,2度高溫；第三也是高雄的內門，11時30分高溫有37.5度。

氣象預報員陳建安表示，自動站沒有列入紀錄，不過，台中局屬測站今高溫也有36.9度，是該測站今年最高溫，也創歷年5月的最高溫紀錄。

▲南投飆出39度高溫，創下今年以來最高溫紀錄。（圖／中央氣象局）

氣象局解釋，今日高溫主要原因是因為台灣在鋒面前暖區，北部離鋒面比較近，中部離比較遠，受到雲量影響，所以中部氣溫會飆得更高。

氣象局也針對南投縣、高雄市近山區或河谷發布高溫橙燈，有38度極端高溫出現的機率；花蓮縣，嘉義市，苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市及屏東縣近山區或河谷發布高溫黃燈，今日中午前後上述地區都要留意高溫。

鄭明典也在臉書警告，氣溫比體溫高！39度很容易熱出問題來！提醒民眾注意補充水分，不要在直射太陽下劇烈運動。另外，鋒面接近，山區活動注意天氣驟變。

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